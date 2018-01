Bezig met afvallen? Let dan eens op deze verraderlijke dikmaker (en het is geen eten)

Het is een bekend verhaal: afvallen wat gewoon maar niet lukt. Als jij hier ook last van hebt, is het verstandig om niet alleen naar je voeding te kijken, maar zowaar ook naar je drinken.

En dan voornamelijk naar de ‘gezonde sapjes’.

Honderden calorieën

Want die ‘gezonde sapjes’ zijn niet gezond als dat ze lijken. Stiekem sluipen er naast de vitamines hier enkele honderden (!) calorieën bij naar binnen. Een voedingsexpert vertelt bij Daily Mail: “Bij sap hebben we vaak de neiging om grote hoeveelheden fruit erin te verwerken.” Een sap met bieten, wortelen en appels kan al gemakkelijk meer dan 30 gram suiker bevatten. Hierdoor krijg je uiteindelijk zelfs nog meer honger door de stijging van de bloedsuikerspiegel.

Minder gezond

Daarnaast blijkt dat bij sapjes veel gezondheidsvoordelen verloren gaan. Zo vermindert de voedingsvezel flink bij het maken van sap, wat helpt bij het spijsverteringsstelsel, het verlagen op het risico van diabetes en hartziektes en het handhaven van een gezond gewicht. Ook wordt het hongergevoel bij een stuk fruit een stuk meer gestild. Duidelijk dus: het eten van een stuk fruit is een beter dan het drinken van een sapje.

Hoe het dan wel moet

“Mensen die sap maken, moeten het echt als een tussendoortje beschouwen in plaats van een maaltijdvervanger. En als je dan het fruit erin verwerkt, kun je het beste de schil (van een appel bijvoorbeeld) eromheen laten. Hier zitten namelijk de meeste vezels in, wat voor een vol gevoel zorgt. Daarnaast speelt het type mixer dat je gebruikt ook een belangrijke rol. Een sapcentrifuge scheidt het sap van de vezels, maar bij een blender wordt het product in het geheel versneden wat zorgt voor het optimale behouden van de vrucht. Hierdoor zal de biologische opneembaarheid beter zijn.

Bron: Dailymail.co.uk. Beeld: iStock