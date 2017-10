4 manieren om af te vallen zonder dieet

Hoe fanatiek je ook begint; een dieet werkt meestal uiteindelijk niet. Afvallen werkt dan ook het best zónder dieet. Maar… hoe dan? We helpen je op weg met deze 4 tips.



1. Stel een doel (buiten de weegschaal om)

Als je de focus alleen op je gewicht legt, geeft dat vaak alleen maar stress. Elke keer dat je op de weegschaal stapt en je niet het getal ziet dat je graag wilt, werkt dat demotiverend. In plaats daarvan kun je ook een ander doel stellen, zoals: ik wil krachtiger zijn (sterkere armen en benen) of ik wil fit blijven om leuke dingen met mijn kinderen te kunnen doen. Elke keer dat je een keuze maakt die je dichter bij dat doel brengt, is het een succes.

2. Doe één kleine aanpassing tegelijk

Bekijk eens rustig wanneer je tijd hebt om te koken of een lesje te volgen in de sportschool. Begin met 1 of 2 work-outs per week en 1 gezondere maaltijd per dag (al begin je bijvoorbeeld met een witte pistolet te vervangen door volkoren brood). En ga van daaruit verder.

3. Beloon jezelf regelmatig

Wacht niet tot iemand vraagt of je bent afgevallen. Beloon jezelf op elk moment waarop jij vindt dat je het hebt verdiend. Maak een afspraak voor een manicure of binge-watch je favoriete serie (maar dan alleen als je een gezonde maaltijd hebt gekookt). Schouderklopjes helpen.

4. Ben niet te streng voor jezelf

Misschien vind je yoga verschrikkelijk. Of je wordt ziek en voor je het weet, ben je een week verder zonder dichter bij je doel te komen. Dat geeft niet. Elke dag kun je opnieuw beginnen. Elke minuut, eigenlijk. Dus: probeer een nieuw sportklasje of ga elke ochtend een rondje hardlopen tot het weer een gewoonte is. Als je een dipje hebt, herinner jezelf er dan aan waarom je dat doel ook alweer gesteld hebt en hoe goed het voelde toen je op de juiste weg zat. En begin gewoon opnieuw. Eén stap tegelijk. Dat kun je!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Dr. Oz. Beeld: iStock