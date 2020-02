Aha! Dít zijn die doorzichtige sliertjes in je oog die je soms ziet

Heb jij het wel eens gehad? Je kijkt naar een blauwe lucht of een effen achtergrond en ziet allemaal doorzichtige sliertjes. Wat zijn dit voor sliertjes in je oog? En belangrijker: kan het kwaad?

Redacteur Eva van Libelle zocht het uit.

Doorzichtige wurmpjes

Zelf viel het me al jaren op. Ik zag allemaal ‘doorzichtige wurmpjes’, zoals ik het zelf noemde. Als ik anderen erover vertelde, waren er altijd heel duidelijk 2 soorten reacties. Ten eerste waren er mensen die precies wisten waar ik het over had en het zelf ook zagen. Maar ook een aantal mensen verklaarde me voor gek en verzekerde me dat dit foute boel was.

Floaters

Voor degenen die me hierin herkennen heb ik goed nieuws: je kunt opgelucht ademhalen. Ik ging in gesprek met oogarts Peter van Etten en die verzekerde me: dit is niets ergs. Sterker nog. Bijna iedereen heeft wel een paar van deze sliertjes, die officieel ‘floaters’ heten. Alleen veel mensen zien ze simpelweg niet bij zichzelf omdat ze niet precies weten waar ze naar moeten kijken.

Eiwit

Maar waar komen die sliertjes nou vandaan? Peter van Etten legde het me uit: “Onze ogen zijn gevuld met glasvocht”, vertelde hij. “Dat vocht bestaat voor 98% uit water en 2% uit eiwitten (collageen), die het vocht wat steviger moeten maken.” Het eiwit heeft de neiging om samen te klonteren. Hierdoor ontstaan er kleine ophopingen van collageen in het oog. “Wanneer je ergens naar kijkt, zie je de schaduwen van die vertroebelingen in het glasvocht door je lens heen. Het lijkt dan alsof je allemaal doorzichtige sliertjes in de lucht ziet. Dat zijn gewoon samenklonteringen in je oog”, aldus Van Etten.

Niet schadelijk

Naast dat het vervelend kan zijn, is de floater zelf niet schadelijk voor het oog. Wel kan het op den duur hinderlijk worden als je te veel floaters krijgt. Want hoe ouder we worden, hoe meer het eiwit in ons oog geneigd is om aan elkaar te blijven kleven. Het kan dus zijn dat je op een gegeven moment meer van dit soort sliertjes krijgt en je je eraan gaat ergeren. Zeker boven de 60 kan dat lastig worden. Op deze leeftijd krijgen mensen namelijk geregeld last van glasvocht dat loskomt van het netvlies. Door deze ‘achterste glasvochtloslating’ kan in plaats van sliertjes, een grote ring ontstaan. Dit noemen we de ring van Weiss. “Mensen die hier last van hebben zien geen schaduwen van kleine sliertjes meer, maar een grote ring”, vertelt Van Etten. “Dat kan wel heel vervelend zijn.” Na verloop van tijd daalt deze klontering in je oog en zul je er geen last meer van hebben. Wel is er een kleine kans bij deze achterste glasvochtloslating dat het netvlies aan de randen mee scheurt. Dit kan leiden tot netvliesloslating. Het is in dit geval dan ook verstandig om wel even langs te gaan bij een optometrist of oogarts.

Risicovol

Het kan goed zijn dat je problemen niet zorgwekkend zijn, maar je toch veel last hebt van de floaters of de ring van Weiss. Als dat het geval is kun je de collageenklonten laten weg laseren of middels een operatie laten verwijderen. “Maar liever doe je dat niet”, zegt Van Etten. “Zo’n operatie is erg risicovol.” Het is dan ook goed om jezelf het volgende af te vragen: is het zien van de sliertjes of ring vervelender dan eventuele gevolgen die de operatie kan hebben? Zo nee, lekker laten. Met een mislukte operatie ben je verder van huis dan met een paar sliertjes.

Afleiding zoeken

Helaas is er geen andere manier om er vanaf te komen. Volgens Van Etten is het de kunst om jezelf af te leiden en niet je aandacht te focussen op deze vertroebelingen. “Zodra je er echt op gaat letten, krijg je er last van”, vertelt hij. “Maar zolang je kunt accepteren dat je die floaters nou eenmaal ziet, en er verder geen aandacht aan besteedt, valt er prima mee te leven.”

Beeld: iStock.