Samen (geen) alcohol drinken is goed voor je relatie

Doe jij net als ruim 40.000 andere Nederlanders aan Dry January, maar jouw partner niet? Volgens onderzoek van The Journals of Gerontology van The Oxford Academy is het beter voor je relatie om allebei of wél of níet te drinken.

Tijdens Dry January slaan heel veel mensen elke alcoholconsumptie over. Daarvoor heeft iedereen verschillende redenen, maar het blijkt dus dat het beter is voor je relatie dat je dit alleen doet als je partner ook een Dry January houdt.

Het onderzoek

De enquete werd afgenomen onder 4864 getrouwde kandidaten. Aan hen werd gevraagd hoeveel glazen alcohol zij in een week drinken, en of zij hun partner weleens kritisch, veeleisend of irritant vinden. Wat bleek: koppels met dezelfde drinkgewoonten waren tevredener over hun huwelijk dan stellen met ongelijke drinkgewoonten. Vrouwen gaven vooral aan niet tevreden te zijn wanneer zij wel dronken en hun partner niet. Bij mannen kwam dit resultaat niet naar boven. Oftewel: het maakt niet zozeer uit of jullie beiden wel of niet drinken, het gaat er vooral om dat je dezelfde hoeveelheden drinkt als je partner.

Drink samen (niet)

Waarom dit zo is, vertelt het onderzoek helaas niet. Maar kan je relatie wel een zetje gebruiken, neem dan gezellig samen het besluit aan Dry January (of een willekeurige andere maand of periode) te doen. Of trek juist samen een drankje uit de koelkast om het weekend te vieren.

Bron: Ikpas.nl, The Journals of Gerontology. Beeld: iStock