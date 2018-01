De onbekende oorzaak van borstkanker: alcoholgebruik

Veel mensen drinken (bijna) dagelijks wel een glas alcohol: een biertje op de kantoorborrel of een wijntje bij het eten. Wat de meesten niet weten, is dat alcoholgebruik kan leiden tot borstkanker.

Dat meldt NRC. Een op de zeven à acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker en daarmee is het een van de meest voorkomende soorten kanker in ons land.

Alcoholverbruik minderen

De American Society of Clinical Oncology riep in november in een wereldwijde verklaring op tot minder alcoholgebruik. Bijna driekwart van de Amerikanen weet niet dat bier, wijn of sterke drank kankerverwekkend zijn. Ook in Nederland hebben we hier geen flauw benul van, blijkt uit onderzoek van Stap, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Van de ondervraagden was 90 procent(!) hier niet van op de hoogte.

Wat het verband is tussen borstkanker en alcohol?

Waarom alcohol borstkanker kan veroorzaken, kunnen experts makkelijk uitleggen: “Borstkanker is een oestrogeengevoelige ziekte. Alcohol verhoogt het oestrogeengehalte in het bloed. Het borstweefsel heeft receptoren voor dat vrouwelijke hormoon. Het bindt zich aan de receptoren waardoor cellen in de borst worden aangezet tot deling. Samengevat: alcohol leidt tot meer oestrogeen en meer oestrogeen leidt tot meer celdeling: de mogelijke bron van kanker als die deling verkeerd uitpakt.”

Wel taart

Iedereen kent het gevaar van roken en niemand eet elke dag taart, zegt oncologisch chirurg Marjolein de Jong in de krant. “Maar wel drie keer in de week grenzeloos aan de witte wijn.” Volgens haar moet gezelligheid wat minder verbonden worden met drankgebruik. Minderen met alcoholgebruik betekent ‘dat het oestrogeengehalte omlaag dendert’. Dus: niet meer dan een glas per dag en het liefste niet elke dag.

Veel meer oorzaken

Natuurlijk is alcohol bij lange na niet de enige oorzaak van borstkanker, benadrukken experts. Zo hebben sommige vrouwen genetische aanleg. Wel is het belangrijk om te weten dat borstkanker grotendeels een hormoongevoelige kanker is. Als je bijvoorbeeld overgewicht hebt en weinig beweegt of als je jong en langdurig aan de pil was, kan dat allemaal leiden tot meer oestrogeen in je lichaam en bijdragen aan een verhoogd risico.

Kortom, je hoeft alcohol echt niet af te zweren. Wel is het goed om je bewust(er) te zijn van het verband tussen alcoholinname en borstkanker.

Bron: NRC. Beeld: iStock