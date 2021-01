Velen die woensdag de inauguratie ter plekke mochten bijwonen, kozen voor een paarsige outfit. Maar Jill Biden (69), de vrouw van de kersverse Amerikaanse president Joe Biden, ging voor een prachtige, turquoise jas en jurk van het in New York gevestigde label Markarian. En die outfitkeuze maakte ze niet achteloos.

Ook andere pioniers die ons trots maken op ons vrouwzijn, kozen op belangrijke momenten voor turquoise. Wat is dat toch met deze kleur?

Jill Biden

Maar eerst nog even over Jills keuze voor het label Markarian. Het werd eerder al duidelijk dat de nieuwe first lady – net zoals Michelle Obama – vooral jonge, Amerikaanse ontwerpers wil steunen. Iets wat Melania misschien te weinig deed, zij koos tijdens het ambtstermijn van Trump vaak voor Europese modehuizen zoals Dior en Chanel. Jill droeg daarentegen al bij de inauguratie het Amerikaanse label Markarian van ontwerpster Alexandra O’Neill.

In een persbericht over Jill’s outfit staat dat de turquoise ensemble van wollen tweed is gemaakt en dat de jas een donkerder fluwelen kraag en manchetten heeft. De halslijn is ook versierd met Swarovski-kristallen die, om licht te weerkaatsen, ook over de rest van de look verspreid zijn.

En nu meer specifiek over de kleur: ontwerpster O’Neill lichtte toe dat de kleur is gekozen om ‘vertrouwen, zelfvertrouwen en stabiliteit’ te symboliseren. En daarbij is het natuurlijk ook niet voor niets de kleur van de democraten.

Michelle Obama

Jill droeg de kleur dus symbolisch, net als voormalig first lady Michelle Obama tijdens haar eerste grote congrestoespraak in Denver. Michelle droeg toen een korte jurk van Maria Pinto met een fraaie halslijn. Op die dag in 2008 bewees ze al een modetrendetter te worden.

Getty Images

Melania Trump

Toch hulde ook Melania – de vrouw van republikein Trump – zich weleens in turquoise. Op de inauguratiedag van haar man Donald Trump verscheen ze in poederblauw en kwam daarmee aardig in de buurt van de andere stijlvolle first lady: Jackie Kennedy. De jurk is ontworpen door Ralph Lauren, een van de favoriete ontwerpers van Hillary Clinton. De bijpassende hakken, clutch en lange handschoenen in dezelfde kleur maakten het helemaal af.

Queen Elizabeth

Lees je ‘vrouwelijke leider’ en ‘turquoise’ in één zin, dan bestaat er een kans dat de Britse queen Elizabeth ook in je gedachten oppopt. Want ook buiten de Amerikaanse landsgrenzen kiezen grote vrouwelijke leiders voor de kleur die vertrouwen, zelfvertrouwen en stabiliteit uitstraalt. En laten we eerlijk zijn: felle kleuren en Elizabeth zijn ook gewoon gemáákt voor elkaar.

Getty Images

Máxima

En als we het dan toch over modestatements hebben: ook onze eigen koningin is er niet vies van. Tijdens een driedaags staatsbezoek in Portugal droeg de modekoningin een petrolkleurige jurk van Jan Taminiau – die ze óók droeg tijdens het huwelijk van haar vriendin Marianna Goulandris in Londen.

Getty Images

Goed, turquoise dus. Deze kleine selectie uit de hoeveelheid turquoise kledingstukken bewijzen maar weer dat kleding, al van oudsher, een krachtig middel is om een boodschap mee over te brengen. En laten we niet ontkennen dat het Jill woensdag natuurlijk ook gewoon waanzinnig stond. Ze combineerde de outfit overigens met een mondmasker in dezelfde kleur, handschoenen en hakken waar je ‘u’ tegen zegt.

Grappig detail: ze wisselde halverwege diezelfde hakken voor beige varianten. Daar zit dan trouwens allicht weer géén geheime boodschap achter; ze liep al te wankelen op de blauwe hakken toen ze naar de auto liep om naar Arlington te vertrekken. Misschien is de stijl van haar glamoureus voorgangster Melania Trump toch niets voor docente Jill, en verschijnt ze de volgende keer gewoon op sneakers. Dát zou pas een statement zijn.

Zagen jullie ook dat Dr. Biden halverwege andere schoenen aan had. Zouden ze kut hebben gezeten? Hak gebroken? Toch niet blij met de look? Hou van dit soort onbelangrijke details. pic.twitter.com/9bj1z8uves — Liesbeth (@LiesbethRasker) January 20, 2021

Beeld: Getty Images