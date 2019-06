Libelle Legt Uit: dit is het effect van alcohol drinken in de zon

In de zomer proost je vast geregeld met een lekker glas wijn op het terras of in de tuin. Maar wat voor effect heeft alcohol drinken in de warme zomerzon eigenlijk op je lichaam?

Gefluisterd wordt dat je sneller dronken wordt wanneer je alcohol tot je neemt in de zon. In koelere temperaturen zou je dit minder snel ervaren. Libelle legt deze mythe en meer onder de loep.

Alcohol drinken in de zon

Word je sneller dronken in de zomer dan in de winter? Nou, nee dus. Het kan wel voelen alsof de alcohol zwaarder valt, maar sneller dronken word je niet. Mensen zijn wel vaak geneigd sneller en meer te drinken wanneer het warm is, en dát merk je natuurlijk wel. Proosten met een goed glas wijn is dus geen probleem, maar ook ’s zomers geldt: geniet, maar drink met mate.

Uitdrogen door te drinken in de zon

Dit is geen mythe maar de keiharde waarheid. Alcohol onttrekt vocht uit je lichaam. Ditzelfde effect heeft de felle zon, aangezien een beetje zweten niet uitzonderlijk is in de zomer. Wanneer je dus alcohol drinkt en in de zomerzon zit, heb je sneller kans op uitdroging. Bij je alcoholische drankje een glas water bestellen, is daarom een goed idee.

Zwaardere kater in de zomer

Kun je sneller een kater krijgen wanneer je alcohol drinkt in de zon? Ook dit blijkt helaas waar te zijn. Doordat je sneller uitdroogt in de zomer, kan de kater de volgende dag ook heftiger voelen. Want die uitdroging is de grote boosdoener. Wederom is het dus verstandig om bij elk drankje mét alcohol, een glas water te bestellen.

Bron: Grazia. Beeld: iStock