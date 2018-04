Dit alcoholische drankje is volgens experts het slechtst voor je huid

Ja ja, we hebben de boodschap begrepen: alcohol is niet gezond. Ook niet een beetje, en ook niet als je alleen maar rode wijn drinkt. Sterker nog: rode wijn blijkt het slechtst voor je huid.

Dat zegt de natuurgeneeskundige arts dr. Isabel Sharkar. Zij stipt aan dat alcohol niet een alleen beslag legt op je lever, maar ook op je huid. Alcohol in het algemeen kan zorgen voor een vlekkerige, rode huid met een toename van vrije radicalen. Bovendien droogt het ook nog eens je huid uit. Maar als het op de ernst van de gevolgen voor je huid aankomt, is het ene drankje het andere niet.

Dit zijn de drankjes in volgorde van minst schadelijk naar schadelijkst:

6. Heldere gedistilleerde drank (vodka, gin, tequila)

Heldere alcoholische dranken bevatten de minste toevoegingen en beweegt zich het snelst door je lichaam – wat dus ook betekent dat het je lichaam sneller verlaat. Vodka op basis van aardappel is het ‘gezondst’, al is het met de hoge alcoholwaarde natuurlijk wel een aanslag op je lever.

5. Whiskey en rum

Heldere likeur als whiskey en rum hebben ook geen toevoegingen, maar wel congeners; een substantie die ontstaat tijdens het fermentatieproces van alcohol. Precies die substantie maakt je kater erger en kan vervroegd tekenen van huidveroudering laten zien.

4. Bier

Bier bevat zout, en dat is zeker geen goed nieuws voor de huid. Eén voordeel: volgens dr. Sharkar drink je waarschijnlijk minder bier dan cocktails. En hoe minder je drinkt, hoe minder schade voor de huid.

3. Witte wijn

Witte wijn bevat zout én suiker, wat ervoor kan zorgen dat je een wat opgezette toet krijgt. Daarnaast bevat witte wijn niet de antioxidanten die rode wijn dan weer wel heeft.

2. Cocktails

Cocktails zijn een suikerbommetje en dat kan weer leiden tot ontstekingen (lees: puistjes). Daarnaast kunnen cocktails ook leiden tot een ‘suiker-kater’: een doffe, fletse huid en bloeddoorlopen ogen. De ergste cocktail van allemaal is de margharita omdat die zowel heel veel suiker als zout bevat.

1. Rode wijn

Geloof het of niet, maar rode wijn is qua alcohol het ergste wat je je huid aan kan doen. Rode wijn kán wat gezondheidsvoordelen hebben vanwege de antioxidanten, maar als je een huidaandoening als rosacea hebt, is rode wijn funest. Omdat het ongefilterd is, moeten je lever en nieren harder werken om het te verwerken. Daarnaast heb je met rode wijn de meeste kans op een rode, vlekkerige huid.

Zit er niks anders op: tequila it is!

Als je die wijn toch niet in één keer op krijgt… zo blijft ‘ie langer goed:

”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock