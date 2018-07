Deze supermarkt stopt met verkoop energiedrankjes aan kinderen tot 14 jaar

Dat de suikerbom genaamd energiedrank het levenslicht eigenlijk niet had mogen zien, mag geen nieuws heten. Supermarktketen Aldi zet dan ook de stap om een verkoopverbod in te voeren van energiedrankjes aan kinderen tot 14 jaar.

Iets waarvoor voedingsdeskundigen al jaren pleiten. De drankjes zitten vol met suiker, cafeïne en taurine.

Zes blikjes

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) drinken met name tieners dagelijks soms wel zes blikjes of meer. Deze boosdoeners leiden volgens de NVK tot klachten als rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen.

Verbod

Enkele Britse supermarktketenen stopten al jaren geleden met de verkoop van energiedrankjes aan tieners. In Nederland is Aldi pas de eerste keten die een verkoopverbod invoert. Ze vertellen hiermee tegemoet te willen komen aan de zorgen in de samenleving over de drankjes en volgt dan ook het advies van het Voedingscentrum op: kinderen onder 13 jaar kunnen de drankjes beter laten staan. Na 13 jaar maximaal één blikje per dag.

Verantwoordelijkheid

Kinderartsen riepen al begin dit jaar tot een verbod op verkoop van de pepdrankjes aan kinderen onder 18 jaar. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid zag destijds niets in een verbod op de verkoop van de energiedrankjes: hij vindt het de verantwoordelijkheid van de ouders, scholen en sportkantines.

Sigaretten

Sigaretten zijn al eerder dit jaar uit de schappen in de Aldi verdwenen. “Dit waren we niet gewend van deze prijsvechters, maar blijkbaar is de tijd er rijp voor. Ze hebben inmiddels een goede positie op de Nederlandse markt en kunnen zich permitteren een maatschappelijk verantwoord gezicht te laten zien”, vertelt supermarktdeskundige Paul Moers bij NOS.nl.

Prijsvechter

Maar Aldi zal vooralsnog volgens Moers een prijsvechter blijven: “Aldi heeft 800 artikelen en Lidl 1300 en dat zal zo blijven. Alles om zo efficiënt mogelijk te zijn en de kosten laag te houden. Albert Heijn en Jumbo hebben zo’n 35.000 artikelen, dat zal zo blijven en dat betekent ook een ander kostenniveau.”

Zelf ook graag zo gezond mogelijk leven? Het Libelle kookboek met maar liefs 68 gezonde saladerecepten helpt je een handje:

Libelle kookboek Salades 8,95 Bekijk hier

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: NOS.nl. Beeld: iStock