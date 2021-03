Het Alizonne-dieet: alles over hét dieet waar de BN’ers bij zweren

Renée Fokker is actrice en staat nu vooral in de belangstelling om haar deelname aan Wie is de mol?. Maar daarnaast is Renée ook een liefdevolle moeder van twee kinderen.

Ze heeft een zoon en een dochter en vooral haar dochter lijkt ontzettend veel op haar!

In Wie is de mol? zien we een andere kant van Renée Fokker. Na alle mooie rollen die ze gespeeld heeft in verschillende films en series, kunnen we nu eindelijk zien hoe de échte Renée is. Of speelt Renée in Wie is de mol? ook een rol? Namelijk die van de mol? Dat zien we aanstaande zaterdag.

Lieve moeder

Wat we na het zien van Wie is de mol? in ieder geval met zekerheid kunnen zeggen is dat Renée een lieve, zorgzame vrouw is. We kunnen daarom wel raden dat Renée vast ook een hele lieve moeder is voor haar twee kinderen. Op Instagram plaatst de actrice regelmatig kiekjes van de twee, om te laten weten dat ze gek op ze is.

Daan en Esah

Renée heeft een zoon genaamd Daan en een dochter genaamd Esah. Haar kinderen kreeg ze samen met haar ex Tom Erisman. De relatie tussen Tom en Renée is gestrand. Daarna heeft Renée nog een relatie gehad met acteur Porgy Franssen, maar ook dat is over. Nu gaat Renée als vrijgezel door het leven.

Zo zien de knappe kinderen van Renée eruit:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Renee Fokker (@therealmotherfokker)

En een kiekje van vroeger:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Renee Fokker (@therealmotherfokker)

Bron: 100% NL. Beeld: AVROTROS