Deze 2 alledaagse gewoonten kun je beter afleren als je probeert af te vallen

Afvallen draait vaak zo om diëten en hoe je eruit ziet in de spiegel, dat het daadwerkelijke doel vergeten lijkt te worden: gezond zijn en lekker in je vel zitten.

Met alledaagse gewoonten werken we dit tegen. En door je attent te maken op deze twee tegenwerkende factoren, hopen we je verder te helpen in het bereiken van je doelen.

Te veel in de spiegel kijken

Kijk je vaak in de spiegel om bijvoorbeeld te zien of je wel met dat ene jurkje wegkomt? Hoewel het makkelijk is om jezelf te beoordelen op basis van je uiterlijk, kan dit volgens personal trainer Natalie Carey veel schade toebrengen aan je gevoel van eigenwaarde en geestelijke gezondheid. “Veel vrouwen zullen terwijl ze voor de spiegel staan, in bepaalde delen van zichzelf prikken, grijpen of knijpen die volgens hen niet voldoen aan de standaardmaten.” Om dit op te lossen stelt Natalie voor om iedere keer als je in de spiegel kijkt, jezelf een compliment te geven. Onbewust gaat dit een positieve invloed hebben op je zelfvertrouwen.

Maaltijden overslaan

Sommige vrouwen slaan hun ontbijt, lunch of avondeten over in de hoop hierdoor af te vallen. Maar dat heeft alleen maar negatieve invloed op je gezondheid, weet voedingsdeskundige Mandy Enright. Je lichaam gaat hierdoor langzamer werken, waardoor de volgende maaltijd traag wordt verteerd waardoor je meer aankomt. Bovendien zul je sneller moe worden en je futloos voelen. Met name het ontbijt mag je niet overslaan. Het is belangrijk dat je je dag goed begint met een stevige maaltijd. Je lichaam gaat dan hard werken, zodat de rest van de dag alles wat je eet goed wordt verteerd.

In de video hieronder leggen de Foodsisters uit wat er precies zo slecht is aan light frisdrank. En ze vertellen wat je dan wel moet drinken:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: The List. Beeld: iStock