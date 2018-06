Deze 6 alledaagse gewoontes zijn veel slechter voor je gezondheid dan je denkt

We willen allemaal oud worden, en dan het liefst zo fit mogelijk. Er zijn een aantal alledaagse gewoontes die dit kunnen verstoren. Je kunt er dus maar beter bewust van zijn en ze afleren.

Thelist vroeg de experts welke alledaagse gewoontes onze levensklok een aantal jaren zou kunnen doen terugdraaien.

Plastic bakjes

Het van te voren klaarmaken van maaltijden is erg populair momenteel. Het kan helpen bij afvallen en je hebt meer zicht op wat je eet. Toch waarschuwt huisarts Emilie Ilarde: “Maaltijden bereiden is momenteel populair en helpt bij de portiecontrole. Maar de meeste mensen realiseren zich niet dat de plastic bakjes waarin ze hun voedsel bewaren, hun gezondheid negatief kan beïnvloeden. ” Ze vertelt dat veel van deze bakjes BPA kunnen bevatten. Dit chemische stofje kan gewichtsverlies verstoren omdat je je hierdoor minder snel vol voelt. De oplossing? Check of je bakjes BPA-vrij zijn.

Light frisdranken drinken

Denk je goed bezig te zijn door light frisdranken te drinken in plaats van de normale? Helaas, slecht nieuws. Misschien bevat het wel minder calorieën, maar het is wél schadelijk voor je gezondheid. Dr. Michelle Robin, chiropractor, vertelt: “Dieetzout is slecht voor je gezondheid op verschillende manieren. Ten eerste, de chemicaliën verstoren je lichaam, en ten tweede, elk glas light frisdrank dat je drinkt is een een glas water dat je niet drinkt.” Volgens dr. Michelle kun je beter water drinken en hier limoen, citroen, munt of komkommer aan toevoegen.

Je telefoon vasthouden

Onze telefoon is, hoe jammer het ook is, bij velen onder ons niet meer weg te denken. Dat de smartphone slecht voor ons is, wisten we. Maar wist je ook dat de manier van vasthouden tevens slecht voor je kan zijn? “De meesten houden hun telefoon vast in de buurt van hun borst. Ze tillen hun hoofd naar voren en kijken vervolgens iets naar beneden. Dit kan veel druk leggen op je nek”, aldus dr. Michelle. Ze stelt voor om je telefoon op ooghoogte te houden. En als je arm moe wordt? Dan wordt het tijd om iets anders te gaan doen.

Je handen te snel wassen

Was jij je handen vaak korter dan 15 seconden? Grote kans dat je niet alle bacteriën kwijtraakt. Dr. Ivey-Brown vertelt: “Het duurt minstens 20 seconden om de meerderheid van de ziektekiemen weg te wassen. Neem dus de tijd om ze grondig te wassen.” Het zingen van een liedje van ongeveer 20 seconden kan hierbij een – gewassen- handje helpen.

Je telefoon mee naar bed nemen

Nog even voor het slapengaan WhatsApp-berichtjes checken is iets wat velen doen. Toch is dit niet erg stimulerend voor onze nachtrust. De felle lichten zal het hormoon melatonine doen afnemen wat kan zorgen voor slapeloosheid. Arts Oluchi Immanuel stelt voor: “Probeer vóór het slapengaan elektronica en felle lichten te vermijden, neem een warm bad, lees een boek of luister naar muziek om je te helpen ontspannen.”

Vergeten te strekken

Na een uurtje sporten wordt vaak de belangrijkste stap vergeten: het rekken en strekken. Dr. Ivey-Brown legt uit: “Vergeten zowel vóór als na het trainen te strekken schaadt je gewrichten en spieren en geeft je een groter risico op blessures. Door uit te rekken kunnen onze spieren flexibeler worden en kunnen spieren sneller herstellen.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: thelist.com. Beeld: iStock