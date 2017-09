Af en toe roken op een feestje? Dít doet het met je levensverwachting

Dat het niet goed is om te roken, weten we allemaal. Maar hoe erg is het nu als je er alleen af en toe eentje op een feestje aansteekt? Niet zo heel erg, zou je misschien denken. Maar niets blijkt minder waar: regelmatig één sigaret op een feestje kost je namelijk al vijf jaar van je leven.

Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Trimbos-instituut onder bijna 40.000 Nederlanders.

Lichte rokers

Van de mensen die licht roken haalt 11 procent zijn pensioen niet. Bij mensen die nooit gerookt hebben gaat 7 procent voor zijn 65ste dood. Schokkend detail: als de laatste groep ook nooit had meegerookt, was haar levensverwachting nog veel beter geweest. Matige rokers (minder dan 20 sigaretten per dag) verliezen naar schatting 9 levensjaren.

Andere factoren

Maar gaan deze ‘lichte’ rokers nu echt dood aan het roken? Volgens de onderzoekers wel: de belangrijkste doodsoorzaken onder deze rokers zijn namelijk longkanker en andere vormen van kanker. De onderzoekers baseren hun conclusies op een gezondheidsenquête die tussen 2001 en 2006 werd afgenomen onder bijna 40.000 mensen tussen de 20 en 80 jaar. Tien jaar later is gekeken of de rokers en niet-rokers nog leefden. In de studie is ook gekeken naar andere factoren waardoor mensen eerder doodgaan (alcohol, overgewicht), maar die bleken niet zo’n groot effect te hebben als roken.

Zware rokers

Bij de mensen die zwaar roken (20 sigaretten per dag of meer) zijn de cijfers helemaal schokkend: zware rokers blijken gemiddeld 13 jaar korter te leven dan niet-rokers. Zo’n 23 procent haalt uiteindelijk zijn 65ste niet. Hoewel je waarschijnlijk niet eerder dood gaat als je 3 in plaats van 2 pakjes per dag rookt, wordt het leven er ook niet bepaald leuker op. “Zware rokers hebben vaker chronische ziekten, met ernstige benauwdheid of verstopping van bloedvaten. Ook slapen sommige rokers niet meer door: ze snakken zo erg naar een sigaret dat ze ’s nachts hun bed uit moeten om te roken,’’ aldus Esther Croes van het Trimbos.

Paar jaar erbij

Gelukkig is er nog wel hoop. Hoe jonger je stopt, hoe meer levensjaren dat oplevert, zeggen de onderzoekers. Zo kan een vijftiger zijn sterfterisico nog halveren, wat een paar jaar extra betekent. De onderzoekers kunnen niet precies aangeven hoeveel tijd een oudere man van 70 of 80 erbij krijgt als hij stopt met roken, maar het zou zomaar kunnen gaan om een paar extra maanden, denkt Croes.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Beeld: iStock