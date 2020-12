Voor het eerst alleen tijdens kerst? Zo kom je de feestdagen door

Kerst wordt ook wel gezien als de gezelligste tijd van het jaar. Maar dit jaar ziet er natuurlijk wat anders uit en brengen we de feestdagen met een kleinere groep, of alleen met onze partner, door. Maar hoe vier je deze kerst als je relatie bijvoorbeeld net uit is gegaan en je voor het eerst alleen bent tijdens de feestdagen?

Misschien zie je dit jaar juist wel op tegen de feestdagen doordat je partner overleden is, omdat je relatie voorbij is of omdat je net gescheiden bent. Dan kunnen deze dagen juist extra pijnlijk zijn.

Verwen jezelf

Je hebt het dit jaar waarschijnlijk al lastig genoeg. En juist daarom is het belangrijk om jezelf niet te vergeten. Probeer dan ook om gezond te blijven, jezelf niet te verwaarlozen en goed voor jezelf te blijven zorgen.

Stop je gevoelens niet weg

Als iemand vraagt hoe het gaat, hoef je echt niet de schijn op te houden. Vertel eerlijk hoe je je voelt. En houd je zelf natuurlijk ook niet voor de gek: slechte dagen horen erbij.