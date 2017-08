Dít moet je doen als je alleen bent wanneer je een hartinfarct krijgt

Op social media ging een bericht rond met een heel eenvoudige tip wat je moet doen als je alleen bent en een hartinfarct krijgt: hoesten. Maar klopt dit eigenlijk wel?

In het bericht werd geschreven dat een paar keer goed hoesten ervoor kan zorgen dat je jezelf ‘redt’ bij een hartinfarct. Deze fabel werd meteen ontkracht door De Hartstichting. Op hun site schrijven ze: “Cardiologen passen de zogenaamde hoesttherapie wel eens toe, bijvoorbeeld tijdens een hartkatheterisatie of dotterbehandeling.” Daarom denken mensen dat je dit ook zelf toe kunt passen, maar dat is niet het geval. Volgens de website moet je juist zo rustig mogelijk blijven.

Drukkende pijn

Om erachter te komen wat je wél moet doen, vroegen we aan De Hartstichting wat je dan wel moet doen als je alleen bent en een hartinfarct krijgt. “Een hartinfarct wordt in de meeste gevallen veroorzaakt doordat een van de kransslagaders rondom het hart is vernauwd. Dat zorgt voor een benauwende, drukkende pijn op de borst die kan uitstralen naar de rug, schouder of kaken. Die pijn kun je niet ontwijken en hoesten heeft dan ook geen enkele zin bij een dreigend hartinfarct.”

Ambulance

“Blijf kalm en bel direct 112 als de pijn ook in rust langer duurt dan 5 minuten. Rijd niet zelf naar het ziekenhuis. Dat is niet alleen gevaarlijk, maar vaak kan in de ambulance de behandeling al begonnen worden. In het ziekenhuis staat dan ook meteen iemand klaar voor de verdere behandeling.”



Bron: Nederlandse Hartstichting. Beeld: iStock.