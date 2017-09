Zogenaamd allergisch voor sporten? Dat kan dus écht

Roep jij het ook weleens voor de grap als mensen vragen waarom je niet zoveel sport? Dat je allergisch bent voor sporten? Het is een lollig grapje, maar… je kunt dus echt een sportallergie hebben.

Wát?

Zeldzaam maar ernstig

Als je bij het sporten last krijgt van klachten als jeuk, bulten, netelroos, ademhalingsproblemen of het gevoel dat je flauwvalt, dan kan het zomaar zijn dat je lijdt aan ‘exercise-induced anaphylaxis’: een allergie voor sporten.

Vaak nemen de klachten toe wanneer jij je harder inspant, maar let wel: het is een ontzettend zeldzame doch ernstige aandoening. Allergoloog dr. Hans de Groot vertelt aan het Algemeen Dagblad dat hij in z’n hele carrière maar 15 tot 20 van dit soort gevallen is tegengekomen.

Waar komen de klachten vandaan?

De klachten worden veroorzaakt door een stijgende lichaamstemperatuur. Omdat je het warmer krijgt door het sporten, neemt de kans op een van de eerdergenoemde klachten toe.

Daarnaast kan het ook zo zijn dat je heftigere reacties krijgt door verkeerde voeding. Mensen die noten, pinda’s, tarweproducten of tomaten eten terwijl ze exercise-induced anaphylaxis hebben, krijgen sneller last van de klachten die bij deze allergie horen.

Pssst… Kun jij wél gewoon sporten? Denk dan eens aan de oefeningen van Lot uit bovenstaande video.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD.nl en Telegraaf. Beeld: iStock