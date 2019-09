Zó weet je of je allergisch bent voor sesamzaadjes

Je zou het misschien niet verwachten, maar sesamzaad is een van de 10 meest voorkomende oorzaken van een voedselallergie.

Dit blijkt uit een nieuwe studie van de Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chigago.

Steeds meer gebruikt

Koemelk, pinda’s of schelpdieren: er zijn genoeg dingen waar mensen allergisch voor kunnen zijn. Maar wist je dat je ook gewoon allergisch kunt zijn voor de sesamzaadjes op sushi, op een cracker of op een bagel? “Allergieën, waaronder voedselallergieën, nemen toe”, zegt expert in voedselallergie Michael Pistiner uit. Bovendien wordt sesamzaad ook steeds meer gebruikt. Denk maar aan sushi, humus of andere garneringen.

Huidirritaties

Wanneer je allergisch bent voor sesamzaadjes, kun je bijvoorbeeld netelroos krijgen. Dit is een vervelende, jeukende huiduitslag. Maar soms kan het ook voor gastro-intestinale symptomen, zoals braken, zorgen. En héél af en toe kan het leiden tot een levensbedreigende anafylaxie. In dat geval heb je last van (huid)irritaties en gaat je keel of mond opzwellen. Je hele lichaam reageert dan heel gevoelig op bepaald voedsel.

Twijfel

Het lastige van sesam is dat je niet altijd weet of ergens sesam in zit. Maar mocht je ergens allergisch voor zijn, maar er nog niet achter zijn waarvoor nu precies? Dan kun je ook eens aan sesamzaadjes denken. Als je daadwerkelijk twijfelt of je een sesam-allergie hebt, omdat je bijvoorbeeld een milde reactie hebt gehad, neem dan contact op met je huisarts.

Bron: Men’s Health. Beeld: iStock