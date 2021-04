Haarvitamine slikken om haaruitval en dunner wordend haar te voorkomen. Is het te mooi om waar te zijn of zou het écht de sleutel tot een mooie haarbos zijn? En welke moet je dan slikken?

Net als elk ander deel van je lichaam hebben ook je haren verschillende voedingsstoffen nodig om gezond te blijven en te groeien. In feite worden veel voedingstekorten in verband gebracht met haaruitval. Hoewel factoren zoals leeftijd, genetica en hormonen ook van invloed zijn op de haargroei, kan inname van de juiste voedingsstoffen echt helpen – mits je een tekort hebt.

Haarvitamine voor sterker haar

Ook al zijn vitamines op zich absoluut noodzakelijk en goed voor je haar, ze zullen niet veel uithalen als je lichaam er al genoeg van binnenkrijgt – wat waarschijnlijk al het geval is. De meeste mensen halen alle vitaminen die ze nodig hebben voor hun haargroei al uit hun voeding en hebben dus geen extra haarvitamine nodig. Meer is ook niet per se beter; je lichaam bewaart alleen de vitamines die het nodig heeft en scheidt de rest weer uit.

Maar mis je een van deze belangrijke voedingsstoffen, dan kunnen supplementen zeker een goed idee zijn (en dan niet alleen voor sterker haar):