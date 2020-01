Een koud glas cola is natuurlijk hartstikke lekker, maar er is nog een reden waarom je ervoor moet zorgen dat je áltijd cola in huis hebt.

Ben je lekker aan het eten, maar blijft er ineens een stukje vlees in je slokdarm hangen? Dan wordt je in eerste instantie waarschijnlijk aangeraden veel te drinken en wat peperkoek te eten.

Koolzuur

Libelle’s dokter Rutger zegt dat dat zeker kan werken, maar volgens hem werkt cola het beste. “Hoogstwaarschijnlijk heeft de koolzuur een uitzettende werking, waardoor het brok vlees in de slokdarm gaat zakken”, legt hij in de video hierboven uit. “Andere koolzuurhoudende dranken zouden dan ook moeten helpen, maar alleen van cola weten we het.”

Goed kauwen

Cola is dus niet alleen een lekker drankje, maar kan ook helpen bij bepaalde kwaaltjes tijdens het eten. Zorg dus dat je altijd wat cola in huis hebt. Werkt het niet? Dan moet je volgens dr. Rutger langs een maag-darm-leverarts. Hij of zij kan je verder helpen. Maar probeer de volgende keer wel wat langzamer te eten en goed erop te kauwen. Zo voorkom je dat je verslikt of dat iets in je slokdarm blijft hangen.



Beeld: iStock