Heb jij het altijd koud? Dit zijn 8 redenen daarvoor

Heb jij áltijd koude handen, koude voeten en een koude neus? Of heb je het gewoon altijd koud? Daar kunnen talloze redenen voor zijn. De meest voorkomende zetten wij voor je op een rijtje.

En goed nieuws: vaak kun je er gewoon iets tegen doen!

Advertentie

1. Je geslacht

Is het je wel eens opgevallen dat vrouwen het vaker koud hebben dan mannen? Dat is niet zo gek. Verschillende onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat mannen 22 graden een fijne temperatuur vinden. Maar dat de meeste vrouwen beter gedijen bij 24 tot 25 graden. Dat komt door het verschil in metabolisme bij mannen en vrouwen. Over het algemeen hebben mannen een sneller metabolisme, waardoor ze meer calorieën verbranden. Daarmee warmt het lichaam op. Bij vrouwen is het metabolisme vaak wat trager, waardoor er ook minder warmte in het lichaam wordt opgewekt.

2. Slaapgebrek

Als je moe bent, heb je het altijd een tikje kouder dan normaal. Als jij dus merkt dat je het vaker koud hebt, kan het heel goed zijn dat je even goed naar je nachtritme moet kijken. Heb je stress, waardoor je onrustiger slaapt? Heb je je avonden te vol gepland of moet je er telkens te vroeg uit? Kijk eens of je hier iets aan kunt verbeteren. Onderzoeken tonen namelijk veelvuldig aan dat slaaptekort leidt tot warmteverlies in het lichaam.