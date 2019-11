Altijd maar positief willen zijn? Waarom dat juist voor een averechts effect kan zorgen

Er heerst het idee dat we tegenwoordig alleen maar vrolijk, positief en gelukkig moeten zijn. Een dag opstaan met wat tegenzin? Dan máák je maar zin!

Good vibes only! Of toch niet? Al dat optimisme kan juist voor een averechts effect zorgen. Het zogeheten toxic positivity. “Er heerst een overtuiging dat als je elke dag gelukkig bent, je elke hindernis kunt overwinnen”, legt communicatiedeskundige Grazina Fechner uit aan Women’s Health Australië. Maar zou het echt? Nee dus.

Luisterend oor

“Toxic positivity zegt dat je nooit ruzie mag hebben, je iedereen met glitter moet besprenkelen en negatieve dingen moet wegstoppen zodat je een gelukkiger leven leidt – maar zo werkt het niet. Er is een tijd en een plaats voor positiviteit, maar ook voor de dingen in het leven die soms minder leuk zijn. Je emoties mogen er gewoon zijn en die van je omgeving ook.” Positieve en optimistische uitspraken zijn dus niet de oplossing voor iemand die verdrietig of gekwetst is.

Achter je rug om

Negatieve gevoelens moeten er soms gewoon zijn. Wanneer mensen deze niet toelaten, kun je je daar slecht om voelen. Gaslighting is daar een vorm van: “Dat is een vorm van manipulatie waarbij je denkt dat je iets verkeerds hebt gedaan door de manier waarop mensen met je praten”, vertelt Fechner.

Laat het er zijn

Merk je zelf ook irritatie wanneer iemand aankomt met positief geneuzel, terwijl je het gevoel hebt dat je gewoon even gelaten moet worden op je slechte dag? Zeg het dan gewoon eerlijk. “Zeg gewoon tegen hen: ik heb een waardeloze dag – luister alsjeblieft naar me”, tipt Fechner. Of merk je dat je zelf de good vibes only-persoon bent? Hartstikke goed dat je positief ingesteld bent, maar wees je er wel van bewust dat negatieve gevoelens bij anderen er soms gewoon moeten zijn.

Bron: Women’s health. Beeld: iStock