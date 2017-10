Waarom je áltijd sokken moet dragen in je schoenen

Allemaal dragen we wel eens schoenen zonder sokken. Maar degenen die daar een gewoonte van maken, lopen het risico op infecties en schimmels.

Sommige deskundigen wijten het aan de “blote enkel”-trend, waarbij je onder een pak of casual look zichtbaar blote enkels hebt. Dit, en het feit dat er steeds meer slecht gemaakt schoeisel te koop is, zorgt ervoor dat meer mensen last hebben van hun voeten.

Voetschimmel

“Afhankelijk van de hoeveelheid zweet die de voet produceert, kun je last krijgen van te veel vocht, en dat kan infecties zoals voetschimmel veroorzaken. Als je sokken draagt, absorberen die dat vocht.

Ga je toch liever zonder sokken de deur uit? Let dan hierop:

Spuit je voeten in met deodorant voordat je je schoenen aantrekt; Draag niet elke dag dezelfde schoenen; Geef je schoenen 48 hours om te drogen; Doe kranten in je schoenen om het teveel aan vocht te absorberen; Was en droog je voeten zorgvuldig als je een dag geen sokken hebt gedragen; Draag geen schoenen die pijn doen aan je voeten.



Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock