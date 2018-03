Amanda veranderde haar leven door deze twee sporten te gaan doen

Amanda Kimble had een heel zware jeugd. Haar moeder stierf al op jonge leeftijd door een alcoholverslaving en Amanda kwam daar heel slecht bovenop. Toen besloot ze iets te gaan doen wat heel haar leven heeft veranderd.

Moeilijke jeugd

Als klein kind keek Amanda de hele dag tv, videospelletjes en ging ze elke avond naar de Mac. Ze wilde wel afvallen, maar had geen zin om er tijd aan te besteden. Haar moeder overleed jong. “Ik had op dat moment ook al jaren een knipperlichtrelatie met een man die me bedroog toen we op een Valentijns-cruise waren.”

Goed nagedacht

Tijdens de begrafenis van haar moeder realiseerde Amanda zich dat ze alleen maar met het leven van haar moeder bezig was geweest, niet met dat van haarzelf. “Ik probeerde de mensen om me heen altijd maar gelukkig te maken.” Na de begrafenis ging ze bij zichzelf te rade en nam een paar drastische besluiten. Zo dumpte ze haar vreemdgaande vriend. De dag erna, toen ze ontbijt maakte, kwam er nog iets in haar op. “Ik moest gewoon op yoga gaan.”

De verandering

Na een rondje googelen vond ze een yogastudie bij haar in de buurt. Na een paar lessen merkte Amanda al dat yoga haar heel erg goed deed. Reden om zich aan te melden voor een challenge van 40 dagen yoga. Ze mocht ook bij de studie aan het werk als receptioniste en startte niet veel later een opleiding tot yogalerares.

Nieuwe start

Met een groepsgenoot ging ze ook nog op crossfit, dat een heel nieuwe uitdaging bleek. “Toen merkte ik dat ik eigenlijk nog helemaal niet zo fit was, waar ik erg van baalde”. Amanda hield stug voor door drie tot vijf keer per week naar crossfit te gaan. “Na anderhalf jaar voelde ik me een supersterke vrouw. Mijn vertrouwen heeft een enorme boost gekregen. Ik hoop nu vooral eerst aan mezelf te blijven denken, in plaats van aan anderen. Yoga en crossfit hebben echt mijn leven veranderd.”

