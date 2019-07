Angst voor drukke locaties? Dit betekent het en dit doe je ertegen

Sommige mensen krijgen het Spaans benauwd van drukke locaties als een groot plein in de stad. Deze angststoornis wordt ook wel pleinvrees genoemd.

Voor mensen met pleinvrees kan alleen al de gedachte dat ze het huis uit moeten voor paniek zorgen.

Hyperventileren

De officiële benaming voor pleinvrees is ‘agorafobie’ en betekent letterlijk ‘angst voor marktpleinen’. Vrouwen hebben er twee keer zo vaak last van dan mannen. De mensen die last hebben van deze angststoornis gaan vaak hyperventileren, krijgen hartkloppingen en beginnen te zweten als ze op drukke locaties zijn.

Vermijden

Toch gaat het bij pleinvrees niet om de drukte. Het gaat erom dat ze geen controle meer hebben over de situatie en het gevoel hebben dat er iets ergs kan gebeuren. Daarom willen ze het liefst zo snel mogelijk weg en zichzelf verstoppen. De een vermijdt drukke pleinen en heeft verder nergens last, terwijl bij de ander alleen al de gedachten dat ze het huis uit moeten voor paniekgevoelens zorgen. Deze angststoornis kan dan ook je hele leven beheersen.

Niet-reële angst

Voor mensen die geen pleinvrees hebben, is het moeilijk deze gevoelens te begrijpen. “Het gaat om een niet-reële angst, daarom is het ook moeilijk te begrijpen wanneer je het zelf nog nooit ervaren hebt”, legt behandelaar Anita Eeltink uit tegenover Women’s Health. Er wordt vaak gezegd dat je je er niet te veel aan moet toegeven, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk.

Comfort zone

“In praktijk is het vaak heel effectief wanneer de omgeving van de persoon met agorafobie hem of haar geleidelijk uit de comfort zone trekt”, legt Thea van Bodegraven uit. Zij is gedragstrainer van personen met een GGZ-diagnose rondom angst, dwang en fobie. “Probeer als partner niet te veel mee te buigen in het gedrag, zo houd je het juist in stand. Wanneer een therapeut de partner handvaten biedt over hoe je dit kunt doen, verbetert de situatie snel, waardoor de persoon zelf de ernst van de situatie inziet.”

Stressklachten

Het is dus belangrijk dat de persoon in kwestie professionele hulp zoekt, zoals cognitieve gedragstherapie. Maar er bestaan ook andere methodes. Emotional Freedom Techniques (EFT) is bijvoorbeeld een effectieve methode die steeds meer belangstelling krijgt vanwege de goede resultaten bij stressgerelateerde klachten. EFT bestaat uit het zachtjes kloppen op een aantal punten op je gezicht en romp. Ondertussen vertel je wat je precies ervaart en deze gevoelens ga je proberen te accepteren. De cliënten worden door deze methode rustiger en krijgen meer zelfvertrouwen, waardoor de angst langzaam weggaat.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock