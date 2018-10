Dít is waarom angst je seksleven kan beïnvloeden

Sex hoort leuk, plezierig en stressverlichtend te zijn. Mocht dit niet altijd het geval zijn, probeer dan van die stress en onzekerheid af te raken. Angst kan je seksleven ontzettend beïnvloeden, waardoor je niet tot een hoogtepunt kunt komen.

Dat stress en faalangst op het werk ervoor kan zorgen dat je uiteindelijk een (lichte) burn-out krijgt, dat weten we ondertussen wel. Maar angst kan ook in de slaapkamer vele nadelen met zich meebrengen. “Succes tussen de lakens is moeilijk in de hand te houden wanneer je te maken krijgt met een bepaalde vorm van angst”, zegt seks- en relatietherapeut Laurel Steinberg.

Libido daalt

Ten eerste kan angst ervoor zorgen dat je minder zin hebt in sex. Als je gevoelens de overhand nemen, dan je libido flink dalen. Dit heeft ook fysiek effect op je lichaam, want de stress en angst zorgen ervoor dat je nooit volledig kunt ontspannen en dus ook niet optimaal kunt genieten.“Daarnaast heeft medicatie die gebruikt wordt bij angst vaak ook een libidoverlagend effect”, gaat ze verder.

Symptomen

Versnelde ademhaling, gespannen spieren, kippenvel en nog andere fysieke symptomen kunnen aantonen dat je door angst misschien niet tot een hoogtepunt komt. Steinberg: “Angst kan de drempel voor een orgasme verhogen.” Dat is natuurlijk zonde!

Body shaming

Natuurlijk komt altijd een beetje stress onzekerheid bij kijken, als je met iemand voor het eerst het bed in duikt. Het is moeilijk om je letterlijk en figuurlijk bloot te geven. “Vrouwen zijn over het algemeen vaker onzeker over hun lichaam of over een lichaamsdeel zoals bijvoorbeeld hun borsten. Of over de manier waarop ze ruiken of proeven. Als vrouwen in dat geval kritisch blijven en als het ware aan body shaming doen, dan sluiten ze zich af voor seksueel plezier.” Extra onzekerheid kan er zelfs voor zorgen dat je de stap nooit durft te zetten en dus ook nooit (meer) sex hebt.

Eerlijk zijn

Praten over sex vinden we allemaal moeilijk en dat komt met name doordat er nog steeds een taboe rond dit onderwerp hangt. We vinden het lastig om te vertellen wat we wel of niet fijn vinden, omdat we bang zijn de ander te kwetsen. Angst kan daar nog een schepje bovenop doen. Maar: eerlijkheid duurt ook in dit geval het langst. Ten eerste gaat het je seksleven beter maken, maar je loopt voortaan ook niet meer met opgekropte gevoelens rond.

Geen zin in sex? Seksvlogger Rianne geeft haar gouden tip om zin te maken:



Bron: Health.com. Beeld: iStock