Opvliegers, vergeetachtigheid, nachtzweten… Wie dit leest denkt al snel aan de overgang. Maar er is ook een overgangsverschijnsel dat misschien wel net zo vervelend is, maar minder bekend: angstgevoelens.

Volgens Vrouwen in de Overgang horen de angstgevoelens bij de minst bekende bijwerking van de overgang. Ze kunnen ook al relatief vroeg ontstaan: al ruim tien jaar voordat de overgang ‘echt’ begint.

MPowered Women, een andere community over allerlei vrouwenonderwerpen, heeft een onderzoek gedaan onder meer dan 300 vrouwen. Daaruit bleek dat een groot deel van hen niet wist dat de angstklachten die sommigen al een tijdje hadden, hoorden bij de overgang. Een aanzienlijk deel van die groep was het erover eens dat de angsten erger zijn dan bijvoorbeeld de opvliegers of het zweten in de nacht. Maar waar komen die angstklachten eigenlijk vandaan?

Waarom angstgevoelens in de overgang?

Volgens MPowered Women en Vrouwen in de Overgang heeft dat alles te maken met je hormoonhuishouding, net als veel andere overgangskwaaltjes. Hormonen bepalen veel dingen in je lichaam, waaronder je algemene gemoedstoestand. Omdat in de overgang de verhoudingen van oestrogeen en progesteron nogal wisselen, kan ook je algemene stemming wisselen.

De ene vrouw heeft daar meer last van dan de andere vrouw. Maar vrouwen die er veel last van hebben, kunnen de wisselingen ervaren als angstklachten. Sommigen kunnen daarbij ook paniekaanvallen en/of hartkloppingen krijgen. Ook het gevoel van mist in je hoofd en voor je gevoel trager denken, kunnen daarbij horen. Saska Graville, een van de oprichters van MPowered, zegt zelfs dat één op de vier vrouwen door deze klachten onzeker worden over bijvoorbeeld hun prestaties op werk of in hun relatie.

Wat kun je zelf doen?

Helaas is het moeilijk om zelf het ontstaan van de klachten te voorkomen. Wat je wel kan doen is er mee leren omgaan, door het bijvoorbeeld rustiger aan te doen op werk en minder cafeïne en alcohol te drinken. Die twee zorgen namelijk voor de aanmaak van cortisol, het ‘zusje’ van adrenaline, wat kan zorgen voor een meer gestrest en angstigere gemoedstoestand. Daarnaast zou je met iemand kunnen praten over je angstgevoelens.

Daarom is het belangrijk dat deze overgangskwaal breder bekend wordt. Vrouwen kunnen het dan sneller herkennen en actie ondernemen. Ook hulp zoeken van bijvoorbeeld een huisarts of gespecialiseerde psycholoog kan dan gemakkelijker.

Herken je deze klachten? Schroom dan niet om hulp te zoeken of het rustiger aan te doen. Take care!

