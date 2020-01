Waarom je je angstig kan voelen na sex (ook al was het heel fijn)

Ook al was de sex nog zo fijn, sommige mensen kunnen zich een beetje angstig voelen na de sex. Uit onderzoek blijkt dat zij wellicht allergisch zijn voor een orgasme.

Je hebt vast weleens gehoord dat mensen allergisch kunnen zijn voor condooms, als gevolg van een reactie op latex. Maar ooit gehoord van een orgasme-allergie?

Grieperig

Uit onderzoek van de Harvard Medical School in Boston blijkt dat je zelfs allergisch kunt zijn voor een orgasme. Deze allergie wordt ook wel het post-orgasme ziektesyndroom POIS) genoemd en wordt omschreven als een zeldzame aandoening waarbij een persoon griepachtige en allergische symptomen ontwikkelt na een orgasme, hetzij met een partner, via masturbatie of spontaan tijdens de slaap.

Angstig

De symptomen kunnen onmiddellijk na een orgasme optreden, maar ook 2 tot 3 dagen later. De allergie kan in totaal zo’n 1 à 2 weken duren. De symptomen variëren van persoon tot persoon, maar de volgende symptomen komen vaker voor: vermoeidheid, zwakte, hoofdpijn, koorts, angstig, stemmingswisselingen, geheugen- of concentratieproblemen, verstopte neus, keelpijn en jeukende ogen.

Testosteron

Wat de oorzaak van POIS is, is niet bekend. Wel blijkt er al een behandeling te zijn die de symptomen op afstand kan houden. Zo kan bij mannen een toename van testosteron de oplossing zijn. Zo werd bij een 25-jarige patiënt de aandoening geconstateerd. Uit bloedonderzoek bleek dat hij een tekort had aan testosteron. Toen hormoontherapie werd voorgeschreven om zijn testosteronniveau te normaliseren, waren zijn symptomen binnen zes weken verdwenen.

De aandoening kan ook bij vrouwen voorkomen, maar de onderzoekers zijn er nog niet achter hoe de aandoening bij vrouwen te behandelen is.

