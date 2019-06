Libelle Legt Uit: zijn antimuggenmiddelen schadelijk voor je gezondheid?

In de zomer kunnen muggen ontzettend irritant zijn. Ze zoemen en prikken en de bultjes jeuken enorm. Gelukkig zijn er antimuggenmiddeltjes. Maar zijn deze producten gevaarlijk voor de gezondheid?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in samenwerking met VeiligheidNL en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de website Waar zit wat in? opgezet. Op deze website kunnen mensen terecht met hun twijfels over chemische stoffen in producten.

Advertentie

Afweren of bestrijden

Volgens deze site zijn er 2 soorten antimuggenmiddelen. Er zijn producten om muggen af te weren en om muggen te bestrijden. Om muggen af te weren smeer of spuit je bepaalde middelen op je huid of kleding. Dit zijn producten in de vorm van lotions, sprays, sticks of doekjes. Om muggen te bestrijden gebruik je middelen die niet bedoeld zijn voor je huid maar om een kamer of oppervlakte mee te behandelen. Zo bestaan er sprays, of elektrische verdampers die chemische stoffen afscheiden die muggen bestrijden. Dit zijn geen verzorgingsproducten.

Eisen

De meeste antimuggenmiddelen zijn biociden. Om biociden te mogen verkopen, moeten ze eerst worden goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dit houdt in dat ze aan bepaalde eisen moeten voldoen die onder andere betrekking hebben op de gezondheid en veiligheid van mensen.

DEET

DEET is de bekendste werkzame stof in antimuggenmiddel, maar er wordt gezegd dat middelen waar DEET in zit zo chemisch zijn, dat het niet alleen schadelijk is voor muggen, maar ook voor mensen. Volgens het RIVM klopt dit ook enigszins. Maar producten worden niet zomaar goedgekeurd. Als je je houdt aan de gebruiksvoorschriften op de verpakking, kan er haast niks fout gaan. Te veel blootstelling aan antimuggenmiddel zoals DEET kan leiden tot vergiftigingsverschijnselen.

Buitenland

Verder wordt DEET vaak afgeraden als je zwanger bent, omdat onderzoek niet goed heeft aangetoond dat er dan geen risico bestaat. Ook moet je oppassen met antimuggenmiddelen in het buitenland. Deze bevatten een hogere concentratie van DEET dan hier in Nederland. De eisen zijn daar anders. De RIVM raadt deze producten dan ook ernstig af. Ten eerste werken ze niet beter en tweede zijn ze schadelijker voor je gezondheid.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RIVM, HLN.be. Beeld: iStock