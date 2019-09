Let goed op: déze antibiotica kunnen het risico op hartproblemen vergroten

Als je ernstige keelpijn hebt of last hebt van een infectie, krijg je van je huisarts eigenlijk altijd antibiotica. Maar aan het slikken van die medicijnen zitten wel risico’s.

Wetenschappers tonen aan dat er een verband is tussen een bepaalde soort antibiotica en hartproblemen. Dit blijkt uit onderzoek van de University of British Columbia.

Groot risico

Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat gebruikers van het antibiotica type fluorochinolon (bekend onder merknamen Ciprofloxacin of Cipro) 2,4 keer meer risico lopen op het ontwikkelen van aorta- en mitralisregurgitatie, waarbij het bloed terugstroomt naar het hart, vergeleken met patiënten die amoxicilline nemen. Dit is een ander type antibiotica. Het grootste risico is binnen 30 dagen gebruik. Toch geven veel huisartsen voorkeur aan fluorochinolon aangezien ze uiteindelijk beter werk verrichten voor bepaalde problemen.

Veiligheid

De wetenschappers baseren hun conclusie op de gegevens van de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) die waakt over de veiligheid van medicijnen in de Verenigde Staten. Voor het onderzoek werd het antibioticagebruik van maar liefst 125.020 mensen geanalyseerd.

Niet nodig

Mahyar Etminan, hoofdauteur en universitair hoofddocent oogheelkunde en visuele wetenschappen is erg geschrokken van de resultaten. “Sommige antibiotica zijn erg handig, maar in de meeste gevallen zijn ze niet echt nodig. Het onjuist voorschrijven kan zowel antibioticaresistentie als ernstige hartproblemen veroorzaken”, zegt Etminan.

