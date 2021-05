Druiven zijn natuurlijk sowieso al best gezond. Maar wist je dat de ene soort druiven nóg gezonder is dan de andere? Wij leggen het je uit.

Wat denk jij: zijn onderaan de streep blauwe of witte druiven gezonder?

Druivenfeitjes

Er wordt best veel gediscussieerd over de druif. Ze zouden bijvoorbeeld veel suiker bevatten en daardoor niet goed voor de lijn zijn. Maar aan de andere kant zouden er weer veel vezels in druiven zitten en behoren ze wel tot de schijf van vijf. Daarom hebben wij een aantal feiten op een rijtje gezet:

Voedingsvezels: druiven zitten vol met voedingsvezels. Ze leveren zelfs de meeste voedingsvezels van alle fruitsoorten. Deze zijn belangrijk, want die zorgen voor een verzadigd gevoel en een betere stoelgang.

Vitamines: druiven bevatten weinig tot geen vitamine C. Maar ze bevatten wel veel kalium, wat helpt bij het in balans houden van je bloeddruk.

Calorieën: druiven bevatten best veel calorieën, zo’n 75 per 100 gram. Het is dus inderdaad waar dat het suikergehalte bij druiven iets hoger ligt dan bij sommige andere fruitsoorten. Maar de andere voordelen, zoals het in balans houden van je bloeddruk en een verbeterde stoelgang, compenseren dit weer.

Blauwe vs. witte druiven

Om te bepalen of je nou beter witte of blauwe druiven kunt eten, hebben we de voedingswaarden even op een rij gezet:

Voedingswaarden blauwe druiven (per 100 gram)

75 calorieën

0,1 gram vet

2,1 gram voedingsvezels

1 gram eiwitten

80 gram water

16,8 gram koolhydraten

21 milligram calcium

224 milligram kalium

10 milligram magnesium

0,04 milligram vitamine B1

0,02 milligram vitamine B2

0,05 milligram vitamine B6

2 milligram vitamine C

0,3 milligram vitamine E

Voedingswaarden witte druiven (per 100 gram)

76 calorieën

0,4 gram vet

1,4 gram voedingsvezels

0 gram eiwitten

80 gram water

16,9 gram koolhydraten

13 milligram calcium

244 milligram kalium

8 milligram magnesium

0,04 milligram vitamine B1

0,01 milligram vitamine B2

0,06 milligram vitamine B6

1 milligram vitamine C

0,3 milligram vitamine E

Welke druiven zijn gezonder?

Hoewel beide soorten gezond zijn, zijn er een aantal verschillen. Zo bevatten blauwe druiven meer vezels, iets minder calorieën en minder vet. Maar er zijn ook weer overeenkomsten, zoals de 80 gram water. Wanneer je dus de keuze hebt tussen blauwe en witte druiven, is het beter om voor de blauwe druiven te kiezen. Maar veel verschil is er niet tussen de soorten. Voel je dus niet schuldig als witte druiven jouw voorkeur hebben.

Druiven hebben vaak een witte waas over zich heen die je liever niet opeet. Je kunt je fruit wassen met water, maar op déze manier zeg je pas echt goed gedag tegen bestrijdingsmiddelen:

Bron: Voedingscentrum.