Antistoffen tegen corona gevonden in moedermelk: is dit hét medicijn?

Moedermelk als medicijn tegen het coronavirus? Het zou zomaar kunnen. Bij een onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis zijn antistoffen tegen corona aangetroffen in de moedermelk van vrouwen die het virus hebben gehad.

Het ziekenhuis gaat nu verder onderzoek doen om erachter te komen of de melk bruikbaar is in de bestrijding van het coronavirus. Vrouwen kunnen moedermelk doneren om bij te dragen aan dit onderzoek.

Opwarming

De eerste resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. Zo is door het ziekenhuis ontdekt dat de antistoffen blijven bestaan als je de melk verwarmt. Dit is belangrijk, want alleen als de moedermelk verwarmd is, kan het voor andere personen worden gebruikt.