5 dingen die je nooit meer mag zeggen als je een compliment krijgt

Vrouwen zijn behoorlijk goed in complimenten wegwuiven als we ze krijgen. Zo zonde eigenlijk; waarom kunnen we een welgemeend schouderklopje niet gewoon in ontvangst nemen en ‘dank je wel’ zeggen?

1. “Maar jíj dan”

In de categorie: aandacht van jezelf afleiden door over een ander te beginnen. Vooral gebruikt door mensen die heel ongemakkelijk zijn onder positieve aandacht van een ander. Niet doen! In plaats daarvan onderaan dit bericht kijken wat wél de bedoeling is.

2. “Meid, waar heb je het over?”

In de categorie: aandacht van jezelf afleiden door over degene te beginnen die je met complimenten overlaadt. Vooral gebruikt door mensen die heel ongemakkelijk zijn onder positieve aandacht van een ander. Niet doen! Eveneens onderaan dit bericht kijken wat wél de bedoeling is.



3. “Ach, het was een uitverkoopje” of: “Toevalstreffer hoor.”

Bijvoorbeeld als iemand zegt: “Wat een mooie jas heb je aan” en vervolgens antwoorden: “Wat?! This old thing?! Heb ik al jaaaaaren.” Of nog erger (zeker als het niet eens zo is!) “In de sale gevonden, kostte echt een koopje.” Daarmee doe je te niet aan wat is gezegd. Je hebt een leuke jas, je hoeft je er niet voor te verantwoorden dat je er leuk uitziet. Kijk maar hieronder.

4. “Vond je niet dat ik het beter had kunnen doen?”

Stel nou dat je baas zegt: “Wauw, dit was top georganiseerd!” Dan kun je zeggen: “Het was geen enkele moeite hoor”, met wegwuivend gebaar, terwijl je er tenminste een werkweek aan uren in hebt gestoken. Of je laat de eer naar een ander gaan. Dat komt hartstikke onzeker over. Maar als je het compliment met een vriendelijk bedankje aanvaardt, dan weet je baas tenminste dat jij er verantwoordelijk voor was.

5. “Bladiebla, kijk, wat doen die planten het goed hè?”

Ook leuk, eroverheen praten. Doen alsof er helemaal niks tegen je gezegd is en over het weer beginnen ofzo. “Zonnig he? Het blijft steeds langer licht.” Niet alleen is dat onverstandig om meerdere van de hierboven gegeven redenen… Ook is het ontzettend onbeleefd.

HOE HET WEL MOET:

Omdat Michelle Obama alles kan, doet ze hieronder even voor wat je wél moet doen als je een compliment krijgt. (Ok. Mag ook zonder stevige Michelle-Obama-like knuffel.)

Bron: PureWow. Beeld: iStock

