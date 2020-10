Opvallend: apotheek rekent vaak kosten voor gesprek dat niet gevoerd is

Wanneer je voor de eerste keer een medicijn ophaalt bij de apotheek, betaal je naast de kosten van het medicijn ook kosten voor het begeleidingsgesprek door de apothekersassistent. Radar heeft echter ontdekt dat deze kosten ook vaak worden doorgerekend als er helemaal niet zo’n gesprek heeft plaatsgevonden.

Dit blijkt uit een enquête die ze hielden onder bijna 32.000 apotheekklanten.

Eigenlijk is het de bedoeling dat als je voor de eerste keer bepaalde medicijnen ophaalt bij de apotheek, dat je hier een begeleidingsgesprek bij krijgt. Dit gesprek kun je later ook terugvinden op je rekening onder ‘terhandstellingskosten met begeleidingsgesprek’. Dit bedrag ligt meestal tussen de 12 en 15 euro. Uit de enquête van Radar blijkt echter dat maar liefst 45 procent van de ondervraagden weleens kosten voor zo’n gesprek heeft moeten betalen, terwijl er helemaal geen uitleg is geweest. De helft van deze groep heeft dat zelfs meerdere keren meegemaakt.

Soms zelfs helemaal geen informatie van apotheek

Dianda Veldman, voorzitter van de Patiëntenfederatie, vindt dat een slechte zaak. “Wat houdt het medicijn in? Hoe moet je het gebruiken? Wat kunnen de bijwerkingen zijn? Je moet als apotheker checken of iemand het heeft begrepen. Als dat niet gebeurt, dan mag dat niet gedeclareerd worden.” Uit de enquête van Radar blijkt dat van degenen die geen gesprek hebben gehad of konden herinneren, 54 procent aangeeft dat zij wel informatie meekregen op papier. Daarnaast werd 19 procent alleen op de bijsluiter gewezen, en kreeg 21 procent zelfs op geen enkele manier informatie.

“Kosten zijn onvermijdelijk”

Vroeger was het begeleidingsgesprek nog bij de prijs van een medicijn inbegrepen, maar in 2014 zijn deze tarieven losgekoppeld en worden ze dus apart vermeld. Volgens Ruud Coolen van Brakel van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zijn de kosten die je bij een apotheek betaalt onvermijdelijk. “Dat is voor de handelingen die de apotheker doet, het controleren van je geneesmiddelen, zorgen dat die goed bewaard worden. Het hele traject, plus de controle op de medicatieveiligheid.”

Korte gesprekken

In de gevallen dat er wél een gesprek plaatsvond, blijkt uit de enquête dat dat vaak heel kort was. Bij een op de drie mensen die een gesprek kregen, duurde dit zelfs niet langer dan dertig seconden. In zo’n geval is het betalen van een bedrag tussen de 12 en 15 euro best hoog. Volgens Coolen van Brakel is er gewoon een gemiddeld bedrag berekend. “Soms ben je dertig seconden met de instructie bezig en bij een ander een kwartier vanwege het feit dat het hier om een heel kwetsbare oudere ging, die bijvoorbeeld uitgelegd moest krijgen op wat voor manier de oogdruppels konden worden ingebracht. Dan ben je langer bezig.”

Veldman begrijpt dat wel dat het een gemiddelde is, maar dat betekent volgens haar niet dat dat je bij de helft van de mensen geen informatie hoeft te geven. “Geen gesprek, dan ook geen tarief,” aldus de Patiëntenfederatie.

Bron: Radar. Beeld: iStock