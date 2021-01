Drie spannende apps om je seksleven mee op te krikken

Loop jij dag in dag uit in je joggingpak in coronatijd en is de lust ver te zoeken? Of ben je zo gesloopt na een dag thuiswerken dat je liever je pyjama aandoet in plaats van een spannend pakje? Misschien bieden deze drie apps soelaas als je jouw seksleven wel een tikkeltje spannender wilt.

Kindu

Vind je het eng om je partner zomaar naar zijn of haar seksfantasieën te vragen? Misschien kan de app Kindu je een handje helpen. De app geeft je allemaal opties voor spannende of romantische activiteiten en het is aan jou en je partner om aan te geven of jullie daarvoor in zijn of niet. BDMS? Een erotische massage? Anale seks? Via de app kom je erachter of jouw partner daar misschien van droomt.

69 positions

Voor een beetje creativiteit in de slaapkamer hoef je niet meer ver te zoeken. 69 positions is your guy. Deze app geeft je allerlei inspiratie voor spannende standjes. Ben je de missionarispositie een beetje zat? Of is standje 69 gewoon niet zo jouw ding? Via deze app kom je weer talloze nieuwe standjes tegen die misschien wel helemaal bij jouw wensen aansluiten.