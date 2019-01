10x apps die goed zijn voor je gezondheid

Het nieuwe jaar is weer begonnen en iedereen is druk bezig met de goede voornemens. Voor veel mensen is het krijgen van een gezondere levensstijl een van hun goede voornemens. Wist je dat er ook apps zijn die jouw gezondheid een duwtje in de goede richting kunnen geven? Wij zetten ze voor je op een rij.



1. Fitbit

Wat: Een activity tracker, een armband die gekoppeld wordt aan de mobiele telefoon om slaap, stappen en hartslag 24 uur per dag te meten.

Bestemd voor: Wie inzicht wil krijgen in de gezondheid en dagelijkse beweging.

Dit zegt de deskundige: Met de Fitbit hoop ik meer “De app zit goed in elkaar en het bandje kan persoonlijke en motiverende berichten sturen”, zegt Justin Timmer, onderzoeker aan de Hanzehogeschool Groningen en gespecialiseerd in zelfmeting. “Tijdens het sporten is de Fitbit minder geschikt omdat de hartslagmeting dan niet foutloos is. Ook is er voor accurate slaapmetingen nog meer onderzoek nodig, maar dat geldt voor alle polstrackers.”

Prijs: Vanaf € 119,- voor het model Fitbit Charge 2.

Taal: Nederlands en Engels.

Getest door hoofdredacteur Hilmar Mulder:

Doel: Ik wil meer bewegen (elke dag minstens achtduizend stappen) en acht uur per nacht slapen.

“Met de Fitbit hoop ik meer inzicht te krijgen in mijn beweeg- en slaappatroon.”

Voordelen: Ik ga nog even een extra blokje om en het motiveert me om de trap te nemen. Het inzicht in mijn slaappatroon vond ik

confronterend. Ik dacht altijd dat ik zeven à acht uur sliep, maar ik lig blijkbaar toch best veel wakker. Nu ga ik eerder naar bed.

Nadelen: Het rubberen bandje zit niet altijd even prettig en het staat niet bij elke outfit. Daarnaast voel ik me

slechter en nóg vermoeider als mijn slaappatroon van die nacht blijkt tegen te vallen.

Conclusie: Een aanrader! Ik ben er nu zelfs even helemaal verslaafd aan. Manlief heeft misschien een beetje spijt van dit verjaardagscadeau nu ik al onze stappen bijhoud, maar de Fitbit brengt me letterlijk in beweging.

2. My Fitness Pall

Wat: App om bij te houden wat en hoeveel je eet, hoeveel je beweegt én om je doel – zoals een paar kilo afvallen – te behalen. De app meldt aan het einde van de dag of je voldoende hebt gegeten en waar je op moet letten om je doel te bereiken.

Bestemd voor: Wie inzicht wil krijgen in het eigen eetgedrag en wie wil afvallen.

Dit zegt de deskundige: “De gratis versie van de app is zo uitgebreid dat je perfect kunt bijhouden wat je eet”, vertelt lifestyle-coach Claudia Vesters. “Je ziet snel of je de juiste hoeveelheid voedingsstoffen binnenkrijgt en wat je wel of niet moet eten om dit bij te sturen. De app kan ook offline en in het buitenland gebruikt worden.”

Prijs: De basisversie is gratis, de premium versie, waarmee de advertenties worden verwijderd en je toegang hebt tot enkele extra opties, kost € 9,99 per maand.

Taal: Nederlands en Engels

Getest door Nicky van der Heijden (30), Marketeer

Doel: Ik wil weten of de voedingsstoffendie ik binnenkrijg in balans zijn.

Voordelen: Ik heb inzicht gekregen in wat ik eet. Sommige dingen bleken gezonder dan ik dacht, andere dingen kan ik toch beter laten staan. De app houdt ook bij hoeveel cardio en krachttraining ik doe.

Nadelen: Het is bij gerechten met veel ingrediënten veel werk om alles in te voeren. Gelukkig kun je gerechten opslaan.

Conclusie: De app is makkelijk in gebruik en gratis. Ik ben me nu toch bewuster van mijn voedingspatroon.

3. Plant Nanny

Wat: app om bij te houden hoeveel water je drinkt.

Bestemd voor: wie moeite heft om voldoende vocht binnen te krijgen

Dit zegt de deskundige: “De meeste apps geven alleen een herinnering, maar met Plant Nanny laat je een plantje groeien”, leg diëtist Esther van der Zwaan uit. “Eerst wordt je vochtbehoefte berekend aan de hand van je gewicht en activiteit. Vervolgens kies je een zaadje uit die je laat groeien door elke keer dat je water drinkt, je digitale plant ook water te geven.”



Prijs: €0,89

Taal: Alleen in Engels

Getest door Demi Schoenmakers (23), online-redacteur bij Libelle.nl

Doel: Ik vergeet overdag vaak te drinken en hoop dat deze app daar verandering in kan brengen.

Voordeel: Het is grappig om het plantje te laten ‘groeien’ en doordat je telefoon een melding geeft wanneer je weer moet drinken, vergeet je het niet.

Nadeel: Als het plantje volgroeid is, moet je weer opnieuw beginnen. Hierdoor is de lol er na verloop van tijd wel af.

Aanrader omdat: je op een grappige manier inzicht krijgt in je drinkgedrag

4. 6 minute back pain relief

Wat: een app met oefeningen en houdingen speciaal voor de rug, nek en schouders.

Bestemd voor: iedereen die rugklachten heeft, rugklachten wil voorkomen of gewoon soepel wil blijven.

Dit zegt de deskundige: De GGD raadt deze app aan omdat de oefeningen simpel en laagdrempelig zijn. Deze oefeningen zijn overal te doen en je hebt geen gewichten of andere hulpmiddelen nodig.



Prijs: Gratis

Taal: Engels

Getest door Elsbeth Drijver (51), Coördinator tekstredactie

Doel: Een soepeler rug, graag! Nu is mijn onderrug erg stijf. Mijn bureau en stoel op de redactie goed laten afstellen, helpt al een beetje, maar niet helemaal.

Voordelen: De oefeningen zijn niet moeilijk en duren maar zes minuten. Het is prettig, al kan ik pas op langere termijn zeggen of het mijn rug ook echt soepeler heeft gemaakt.

Nadelen: Zo’n appje op je telefoon is zo weggeklikt als je even iets wilt afmaken. Gelukkig krijg ik reminder: “Het is weer tijd voor je nieuwe oefening”.

Aanrader: Voor mensen die verder nauwelijks bewegen. Zes minuten is best kort, maar toch beter dan niets.

5. 7 Minute Workout

Wat: Deze app geeft een 7 minuut durende work-out, met animaties en gesproken aanwijzingen. De oefeningen zijn o.a. gericht op gewichtsverlies, mobiliteit en fit worden.

Bestemd voor: wie thuis, in de eigen tijd wil sporten.

Dit zegt de deskundige: De GGD raadt deze app aan omdat hij makkelijk in gebruik is. In het GGD-rapport staat: “De app houdt bij of je de oefeningen heft afgerond. Daarnaast kan de app je persoonlijke calorieverbruik meten en rekening houden met je doelen en niveau. De app is gebaseerd op diverse studies en gecertificeerde personal trainers maken de work-outs.” En handig: de 7 Minute Work-out kan ook zonder internverbinding worden gebruikt.

Prijs: Gratis, de premium versie met extra work-outs kost €7,99.

Taal: Engels

Getest door Simone Braaksma (30), Freelance eindredacteur

Doel: Ik houd van bewegen en sporten, maar het lukt me niet om zelf een dagelijkse sportroutine op te bouwen. Hopelijk helpt deze app me daarbij.

Voordelen: Voor je het weet zit je work-out er aleer op! En de work-out mag dan kort zijn, hij is wel pittig. Een goede manier om aan je conditie te werken als je weinig tijd hebt.

Nadeel: De work-out gaf niet iedere dag voldoening. Het is voor mij echt een aanvulling op de bewegiging die ik al krijg, geen vervanging.

Conclusie: De app is makkelijk in gebruik, vrolijk vormgegeven en je kunt veel verschillende oefeningen doen.

6. Desleep CycleAlarmCclock

Wat: Een app die je slaapritme in kaart brengt en je op de ideale tijd wekt in een tijdsbestek dat je zelf instelt.

Bestemd voor: wie inzicht wil in de slaap-kwaliteit en fitter wil opstaan.

Dit zegt de deskundige: De GGD heeft deze app getest en goedgekeurd omdat je op het ideale moment gewekt wordt en je slaapcyclus is af te lezen in een grafiek. Hierdoor krijg je beter inzicht in je slaappatroon en kan je mogelijke oorzaken van slaaptekort herkennen.

Prijs: Gratis, extra functies zoals ontdekken hoeveel invloed alcohol of koffie op de slaap-cyclus heeft, kosten tussen de € 3,- en € 30,-. Taal: Engels.

Getest door redactiemanager Helene van Santen

Doel: Ik zou wel beter willen slapen

Voordelen: De app registreert wanneer je diep slaapt (remslaap) en wanneer je minder diep slaapt of wakker bent. Hierdoor word je gewekt op het moment dat je in een minder diepe slaap bent en word je prettiger wakker.

Nadelen: Ik word soms eerder gewekt dan ik eigenlijk van plan was. Daarnaast moet de telefoon aan de oplader op het nachtkastje of op de bedrand liggen.

7. Down Dog

Wat: Een app met talloze, afwisselende yogalessen en heerlijk relaxte muziek.

Bestemd voor: Wie thuis yoga wil beoefenen.

Dit zegt de deskundige: “De lessen zijn kwalitatief goed en er is veel keuze, zelfs in de gratis versie”, vindt Yoga-docent Felix van den Berg. “Dit is een prima app als je thuis wilt beginnen met yoga. Klein nadeel is wel dat de app geen rekening houdt met eventuele blessures, wat een echte leraar wel doet.”

Prijs: Gratis, een premium abonnement met meer lessen kost €7,-.

Taal: Engels

Getest door Britte Kastelein (27), Redacteur.

Doel: Leniger worden en meer ontspannen zijn, dat lijkt me fijn.

Voordelen: De app is gebruiksvriendelijk en geschikt voor beginners. Je ziet een video waarin een vrouw de oefeningen voordoet, maar ook in de voice-over wordt uitgelegd wat je moet doen zodat je niet steeds op het scherm hoeft te kijken.

Nadelen: De app heeft geen reminder-optie, waardoor ik soms vergat om mijn oefeningen te doen.

Conclusie: Ik kan door de app yoga beoefenen waar en wanneer ik maar wil; wat mij betreft een aanrader dus!

8. Strava

Wat: App die de prestaties meet tijdens het wandelen, hardlopen of (race)fietsen. De app brengt de route in kaart, geeft het tempo aan en meldt hoeveel calorieën je hebt verbruikt.

Bestemd voor: Degene die een beetje competitief is ingesteld.

Dit zegt de deskundige: “Met Strava kun je je prestaties op een specifiek traject vergelijken met anderen en met eerdere prestaties van jezelf. Dat is een enorme stimulans om fysiek actief te blijven”, aldus onderzoeker Jaap Trappenburg, gespecialiseerd in e-Health applicaties.

Prijs: Gratis, de premium versie met extra analyses kost € 7,99.

Taal: Nederlands en Engels

Getest door Jony Gruijters (33), Commercieel redacteur

Doel: Ik vind het leuk om mijn wielrenprestaties bij te houden en te verbeteren.

Voordelen: Met Strava kun je meten hoe lang, waar en hoe hard je gefietst of gelopen hebt. Het competitie-element maakt het uitdagend.

Nadelen: Je voelt meer druk om verder en sneller te gaan, zelfs als je je hebt voorgenomen om een rondje rustig aan te doen.

Conclusie: Leuke app als je je sportprestaties wilt verbeteren.

9. Mijn Eetmeter

Wat: met deze app van het Voedingscentrum kun je een eetdagboek bijhouden. Ook kan worden ingevoerd hoeveel je beweegt.

Geschikt voor: wie inzicht wil krijgen in zijn eetgedrag en wie wil afvallen.

Dit zegt de deskundige: “Het bijhouden van je eetpatroon kan veel inzicht geven, ook als je dat maar een paar dagen doet”, zegt diëtist Esther van der Zwaan. “Soms eten mensen erg gezond, maar lukt het toch niet om af te vallen. Vaak blijkt dan dat ze tóch te veel energie binnenkrijgen, bijvoorbeeld door te veel noten te eten.”

Prijs: Gratis.

Taal: Nederlands

Getest door Elselien van Dieren (28) Producer en redacteur.

Doel: Ik wil gezonder eten zonder mijn eetpatroon drastisch te wijzigen.

Voordelen: Vrijwel alles wat ik eet, is in te voeren in de app, waardoor ik een eerlijk overzicht kreeg van wat ik had gegeten. Ook kunnen de resultaten makkelijk worden vergeleken met eerdere dagen.

Nadelen: Het is best een klus om alles bij te houden én eerlijk te blijven tegenover jezelf. Je kunt die dressing ook níet invoeren…

Conclusie: Als je wat gezonder wilt leven, is dit een fijne app. Ik voerde drie wijntjes in: zijn dat écht zo veel calorieën?

10. Insighttimerapp

Wat: Deze app biedt allerlei ontspanningsoefeningen en andere hulpmiddelen om meer rust te krijgen.

Bestemd voor: Wie meer in balans wil zijn.

Dit zegt de deskundige: “Je kunt kiezen uit duizenden begeleide meditaties, podcasts, visualisaties en meditatiemuziek. Ook kun je je voortgang bijhouden en delen met vrienden”, zegt yoga-docent Felix van den Berg.

Prijs: Gratis. Extra’s zoals een meditatiecursus kosten tussen de € 5,- en € 37,-.

Taal: Engels

Getest door Marit Saladini (42), Woonstylist en producer.

Doel: Ik ben benieuwd naar nieuwe manieren van mindfulness.

Voordelen: Er staan wel 10.000 soorten meditaties in de app met allemaal hetzelfde doel: meer in het hier en nu komen. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je er iedere dag vriendelijk aan wordt herinnerd om even pauze te nemen.

Nadelen: De app is in het Engels, dat is niet voor iedereen handig.

Conclusie: Aanrader voor iedereen die nog niet zo bekend is met mediteren en mindfulness.

