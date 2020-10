Heel handig: zo train je je armspieren tijdens een wandeling

Even het thuiswerken onderbreken door een blokje om, na het avondeten een rondje lopen met de hond of in het weekend een lange boswandeling met het gezin. We zijn met z’n allen aan het wandelen geslagen.

Behalve dat het heerlijk is een frisse neus te halen is het ook wel fijn om te weten dat je de armspieren ook gewoon kunt trainen tijdens het wandelen. Hoe fijn!

Armen breed

Een best wel zware oefening is het omhoog houden van de armen. Je zult misschien denken: dat ziet er debiel uit als ik dit doe wanneer ik over straat wandel, maar het heeft wel een goed effect en daar gaat het natuurlijk om. Na een tijdje voel je namelijk al dat je spieren er flink aan moeten trekken.

Voor een beetje afwisseling kun je de armen ook nog in rondjes bewegen van voor naar achter en weer andersom.