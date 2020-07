Je kunt zoiets als ‘aromantisch’ zijn: dít houdt het in

Vlinders in je buik hebben, niet kunnen eten van verliefdheid of wegzwijmelen bij romantische films: een groot deel van ons weet hoe het voelt om verliefd te zijn. Dit geldt echter niet voor iedereen. Er is namelijk zoiets als aromantisch zijn.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat aromantisch zijn niet hetzelfde is als aseksueel. Iemand die aseksueel is, mist het gebrek aan seksuele aantrekkingskracht en/of seksueel verlangen. Bij iemand die aromantisch is, hoeft dit niet altijd zo te zijn. “Deze term is begin 2000 in het leven geroepen binnen de aseksuele gemeenschap nadat mensen online de discussie hadden dat seksuele aantrekkingskracht iets anders is dan romantische aantrekkingskracht”, vertelt hoogleraar vrouwen-, gender- en seksualiteitstudies Kristina Guptha aan de Wake Forest University.

Aantrekkingskracht

Aromantisch is ook iets anders dan een persoon die van zichzelf niet romantisch is. Iemand die aromantisch is, voelt vaak geen romantische aantrekkingskracht. Ze krijgen geen vlinders in hun buik en worden (bijna) niet verliefd. Het is niet zo dat aromantische mensen niet van iemand kunnen houden, maar vaak voelen ze geen verliefde gevoelens zoals je die hebt bij je partner. Eerder op een platonische manier zoals je hebt bij vrienden of familie.

Onderzoek

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar het begrip aromantisch, maar uit een onderzoek van Journal of LGBT Issues In Counseling bleek dat 1 op de 414 Amerikanen aromantisch is en 0,6 procent aseksueel. Uit een onderzoek van de University of British Columbia in Vancouver blijkt dat 27 procent van de aseksuele mensen ook aromantisch is.

Vraag je jezelf af of je zelf aromantisch bent of wil je hier meer over weten? Verdiep je dan eens in de organisatie AUREA (Aromantic-Spectrum Union for Recognition, Education and Advocacy).

Bron: AUREA, Women’s Health, Lumi. Beeld: iStock.