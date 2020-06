Artsen: “Extra vitamine K kan ernstig ziekbed door coronavirus voorkomen”

Het kan geen kwaad om deze periode wat extra vitamine K binnen te krijgen. Artsen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen hebben namelijk ontdekt dat coronapatiënten die op de ic terechtkomen of overlijden een heel laag vitamine K-gehalte hebben.

Echt toeval is dit niet: vitamine K is namelijk belangrijk voor gezonde bloedvaten en longen. Een hoog vitamine K-gehalte zou volgens de onderzoekers dan ook voorkomen dat je ernstig ziek wordt door het coronavirus.

Meer problemen bij laag vitamine K-gehalte

Voor het onderzoek zijn ruim 120 patiënten en ruim 100 gezonde mensen onderzocht. Wat blijkt? “Hoe lager het vitamine K-gehalte, hoe meer problemen je lijkt te hebben als je het coronavirus onder de leden hebt,” vertelt longarts Rob Jansen aan Editie NL. “Vitamine K activeert eiwitten die belangrijk zijn voor gezonde bloedvaten en gezonde longen.”

“Aanvulling door voedsel is noodzakelijk”

Het kan sowieso geen kwaad om op je vitamine K-inname te letten. Vitamine K is namelijk erg belangrijk voor je gezondheid. Je darmen maken deze vitamine al aan, maar dat is niet genoeg. “Aanvulling door voedsel is noodzakelijk,” zo legt Suzan Tuinier, vitamine-expert bij Nutrimedia, aan Editie NL uit. “Artsen zijn snel geneigd om mensen supplementen te laten slikken, maar het kan zeker ook gewoon door middel van voeding.”

Spinazie en kwark

Vitamine K zit onder meer in groene bladgroenten en in een lager gehalte in brood. “Vitamine K2 wordt door het lichaam beter opgenomen en is daarom belangrijker. Dit zit vooral in gefermenteerde producten zoals kwark en bepaalde kazen.”

Verder onderzoek

De onderzoekers willen nu nog kijken of bepaalde risicogroepen, zoals mensen met hart- en vaatziekten, ook vitamine K moeten gaan slikken. “Om dit soort ellende te voorkomen.” Ook moet er nog onderzocht worden of coronapatiënten op een veilige manier vitamine K toegediend kunnen krijgen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock