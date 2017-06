Artsen waarschuwen voor 'schone slaapster dieet'

Als je te weinig slaapt, heb je meer honger en logischerwijs kan je niet eten terwijl je slaapt. Voilà, hier is de basis voor een dieet dat veel gevaarlijker is dan het lijkt: het slaapdieet.



Het slaapdieet is eigenlijk een crashdieet, net zoals het Militaire Dieet dat Libelle’s Lotte uittestte (zie video).



Het ‘schone slaapsters dieet’ mag dan wel romantisch klinken, maar de gevolgen zijn verwoestend voor zowel lichaam als geest. Wie het dieet volgt, wordt geadviseerd om zoveel mogelijk te slapen. Sommigen slapen zelfs zo’n 20 uur per dag. Om dit vol te houden wordt slaapmedicatie gebruikt. Dit maakt dat het slaapdieet geen echt dieet is, eerder een methode om jezelf uit te hongeren.

Dr. Tracy Wade, professor op de Australische Flinders University School of Psychology en ruim 30 jaar werkzaam als clinicus op het gebied van eetstoornissen, uit in een interview met Broadly haar zorgen over dit dieet. “De schijnbaar moeiteloze manier van gewicht verliezen, maakt dat het aantrekkelijk is voor jongen vrouwen. Mensen die het dieet volgen, gebruiken pijnstillers en slaappillen om aan die hoeveelheid slaap per dag te komen. Deze vormen van medicatie zijn heel verslavend.” Volgens Wade is het niet alleen gevaarlijk dat je jezelf tot meer slaap dan normaal dwingt, maar is het ook schadelijk voor je lijf. “Je kan er maagproblemen van krijgen. Daarbij heb je op den duur een steeds hogere dosering nodig om het gewenste effect te krijgen.”

Sociaal isolement

Het dieet zou ook een aanslag zijn op je sociale leven. Wade: “Als je zoveel slaapt, leef je je leven niet meer. Je raakt in een sociaal isolement en hebt zelfs een grote kans op een depressie.” Het medicijngebruik werkt daarbij als een vicieuze cirkel. “Mensen in een depressie kunnen een eetstoornis oplopen. Wanneer mensen met een eetstoornis dan medicijnen gebruiken om bijna de hele dag te slapen doen ze letterlijk niet meer mee met het sociale leven. Ze leven steeds vaker in eenzaamheid, wat weer effect heeft op hun stemming en dat kan weer voor depressie zorgen.”

Pro-anorexia

Op pro-ana sites, waar afvallen en eetstoornissen gepromoot worden, is het slaapdieet wél populair. Veelvoorkomende kreten op zulke site zijn: “Ik neem gewoon een paar sterke pijnstillers, dan kan ik een paar uur slapen. Ze maken een soort puinhoop van je maag en onderdrukken het hongergevoel, dus ik gebruik ze altijd.” Iemand anders schrijft: “Ik ga gewoon slapen zodat ik honger en eetbuien voorkom.” Nog een reactie: “Ik houd van slapen om de zin in eten te onderdrukken. Dat lukt makkelijk, want ik ben toch altijd moe.”

Vreetbuien

Het is niet bewezen dat het dieet op langer termijn effect heeft. Volgens Wade krijg je door zo lang je honger te onderdrukken juist meer kans op vreetbuien op de momenten dat je wél wakker bent. “Het is een dieet dat laag is in calorieën, dus je stofwisseling vertraagt erdoor. Als je dan weer gaat eten in de uren dat je wakker bent, vraagt je lichaam om grotere hoeveelheden dan normaal. Hierdoor kom je juist aan.”

Slaapkliniek

De gedachte aan afvallen door slapen is niet nieuw. De Amerikaanse actrice en schrijfster Jacqueline Susann schreef in de jaren 60′ in een van haar romans al over het dieet. Zij en haar Hollywood- vriendinnen zouden de paar weken voorafgaand aan nieuwe filmopnamen doorbrengen in Zwitsers slaapklinieken, om zo de overtollige kilo’s ‘weg te slapen’. Ook zou Elvis Presley het dieet in de jaren 70 hebben gevolgd om in zijn glimmende outfits te passen.

Bron: Broadly. She Posts Online, Supplement Police Beeld: iStock