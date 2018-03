Dít zegt je ascendant over je persoonlijkheid

Naast dat je sterrenbeeld veel over je kan zeggen, spreekt je ascendant volgens astrologen ook boekdelen. Het is namelijk waar jij je persoonlijkheid vandaan hebt.

Je ascendant is het teken dat aan de oostelijke horizon rees vanaf de plaats en het moment waarop je geboren werd. Volgens de astrologie bepaalt het compleet hoe jij je naar de buitenwereld toe presenteert en met andere mensen omgaat. Je karakter en persoonlijkheid, dus.

Om je ascendant te kunnen ontdekken, moet je hier even je geboortedatum, geboortetijd (snor dat geboortekaartje maar weer even op), geboorteplaats én geboorteland invullen. Als je eenmaal je ascendant weet, kun je hieronder lezen wat dit zegt over jouw persoonlijkheid.

Ram

Is jouw ascendant Ram? Dan weet jij heel goed wat je uit het leven wilt halen en hoe je dit kunt bereiken. Je durft hier in het dagelijks leven de confrontatie voor aan te gaan én impulsieve acties te ondernemen – waar je later weleens spijt van krijgt. Je voelt je onafhankelijk, doet waar je zelf zin in hebt en bent daardoor ook wat vol van jezelf, net als mensen met het ascendent Tweeling en Waterman. Denk soms nog eens twee keer na voordat je je ergens instort.

Stier

Mensen met Stier als ascendant zijn de echte doorzetters in het leven. Ze zijn niet makkelijk klein te krijgen. En als ze eenmaal iets willen, gaan ze er honderd procent voor en denken ze heel goed na over hoe ze dit kunnen bereiken – hoe lang het ook duurt. Soms overpeinzen ze dingen teveel en blijven ze vastzitten in het verleden, wat weleens tegen kan werken in het bereiken van hun doelen. Ze houden niet van verrassingen: stabiliteit en veiligheid hebben ze hoog in het vaandel zitten. Net als trouw: loyaler dan mensen met het ascendant Stier krijg je ze niet.

Tweelingen

Als je het ascendant Tweelingen hebt, is de kans groot dat jij bekendstaat als een echte kletskous. Je bent heel sociaal en oprecht nieuwsgierig naar alles en iedereen. Keerkant is dat jij je niet makkelijk kunt binden als het op werk en relaties aankomt. Je hebt veel behoefte aan vrijheid en bent, anders dan ascendant Stier, dól op veranderingen. Dit brengt onrust in je leven. Je kunt behoorlijk wispelturig zijn. Maar succes boek je zéker. Niet voor niets bezitten veel artiesten, en dan vooral komieken, Tweelingen als ascendant.

Kreeft

Met het ascendant Kreeft ben je verzekerd van een bovengemiddeld gevoelig karakter. Je bent een dagdromer, kunt moeilijk alleen zijn en bekommert je meer dan anderen over al het onrecht en geweld in de wereld. Je hecht je snel aan mensen en omgevingen. Veranderingen als verhuizen of een nieuwe baan komen bij jou dan ook dubbel zo hard binnen. Je bent een twijfelaar en snel op je teentjes getrapt. Zodra iemand jou kwetst, sluit je je volledig voor diegene af. Maar als iemand echt van jou houdt, kan diegene een stortvloed aan liefde terug verwachten.

Leeuw

Is jouw ascendant Leeuw? Dan vind je het vast heerlijk om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Je blaakt van het zelfvertrouwen maar krijgt het nooit te hoog in je bol: daar ben je te nuchter voor.

Je zult je nooit anders voordoen dan wie je bent en mensen kunnen jou echt vertrouwen en op je bouwen. Als iets tegenzit, laat jij je snel uit het veld slaan. Je bent bang voor gezichtsverlies, maar het zou misschien juist zo mooi zijn om dat stukje kwetsbaarheid juist eens te uiten.

Maagd

Mensen met het ascendant Maagd stellen hoge eisen aan zichzelf. Ze nemen het leven serieus – soms iets té. Ze werken hard, letten strak op de centen en laten zich nooit helemaal gaan. Op de bonnefooi iets doen is niets voor hen: ze willen het compleet uitstippelen en voorkomen dat er ook maar iets misgaat. Ze hebben daardoor wel alles onder controle in hun leven en hun zaakjes goed op orde. Maar wat gebeurt er als ze de teugels eens wat vaker laten vieren?

Weegschaal

Mogen wij zeggen dat je een bofkont bent, als je zélf het ascendant Weegschaal hebt, of je partner? Deze mensen staan in de astrologie namelijk bekend als charmant, grappig, bijzonder lief, intelligent en trouw. Daarbij hechten ze ook veel waarde aan hun uiterlijk en proberen ze altijd gelikt voor de dag te komen. Ze streven altijd naar harmonie – en daarom menen astrologen dat de wereld meer leiders moet hebben die Weegschaal als ascendent hebben. Toch kan hun besluiteloosheid ze behoorlijk tegenwerken en kunnen ze soms moeilijk voor zichzelf opkomen.

Schorpioen

Als je als ascendant Schorpioen hebt, is de kans groot dat je bekendstaat als een rustig en wat gesloten persoon. Maar stille wateren hebben diepe gronden, luidt het gezegde. Je kropt je emoties vaak op, wat soms tot veel onrust in je bovenkamer leidt. Toch heb jij geen moeite met knopen doorhakken en hou je van verandering. Wel kun je enorm koppig zijn: als je eenmaal een keuze hebt gemaakt, kan niemand je daar nog vanaf praten. En berg je maar als jij boos op iemand bent… jij weet precies wat je moet zeggen om een ander diep te kwetsen. Misschien kun je de verdediging iets vaker wat laten zakken?

Boogschutter

Is jouw ascendant Boogschutter? Dan ben je óf een kleine rebel, óf iemand die zich strikt aan de regels houdt. Je bruist hoe dan ook van de energie, en de een wil die energie binnen de gebaande paden kwijt, terwijl de ander de grenzen op wil zoeken. Net als mensen met Leeuw als ascendant ben jij zelfverzekerd en altijd op zoek naar uitdaging – al durf jij nog net een tandje verder dan hen te gaan. De kans is groot dat jij een functie bekleed waarin je veel vrijheid krijgt. Ondanks het nastreven van je eigen succes, maak jij altijd plek voor het geluk van een ander.

Steenbok

Mensen met ascendant Steenbok zijn ambitieus en hebben alle touwtjes in handen. Ze zijn geduldig en denken over alles goed na voordat ze het ook daadwerkelijk doen. Al vanaf jonge leeftijd streven ze een goede baan en huisje-boompje-beestje na. Bij een eerste ontmoeting lijken ze misschien wat onaardig en streng, maar zodra je ze beter leert kennen, blijken het echte goedzakken te zijn. Ook kun je goed met ze lachen om hun geweldige zelfspot. Zelf hebben ze ook sterk de behoefte aan mensen en warmte om zich heen.

Waterman

Je lapt de regels maar wat graag aan je laars als je Waterman als ascendant hebt. Jij wilt je creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. Je bent een echte verhalenverteller en hoort jezelf graag praten. Ja, je bent een beetje een opschepper en vindt een mislukking moeilijk te verkroppen. Dan verschuil je jezelf achter je humor. Maar ach, alles wat jij zegt komt uit een goed hart – al zal het je wellicht goed doen om ook eens naar de net zo mooie verhalen van anderen te luisteren.

Vissen

Als je ascendant Vissen is, kun je misschien wel wat meer zelfvertrouwen gebruiken. Je ontloopt confrontaties in het leven en cijfert jezelf in een relatie snel weg. Volgens astrologen hebben veel leraren het ascendant Vissen. Ze hebben namelijk een grote behoefte om nodig te zijn en ingewikkelde verhalen zo mooi mogelijk te verwoorden. Met een ascendant Vissen als partner, in de familie of vriendenkring, ben je altijd verzekerd van boeiende gesprekken.

Bron: AstroPsychologie.nl, Vrouw. Beeld: iStock