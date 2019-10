ASMR: wat is het en wat doet het nu precies met je hersenen?

ASMR: misschien ben je er bekend mee, misschien is het een ver-van-je-bed-show (letterlijk en figuurlijk). Fluisterende stemmen, het geluid van tikkende nagels en geborstelde haren. De zogeheten ASMR-fluistervideo’s op YouTube worden door miljoenen mensen over de hele wereld bekeken.

Autonomous Sensory Meridian Response zorgt voor tintelingen, het verlaagt je hartslag en er komen verschillende hormonen vrij. Velen kunnen er vervolgens heerlijk van in slaap vallen. Maar wat is ASMR precies? En waarom is het zo ontzettend populair?

Mic brushing

YouTubers fluisteren kijkers in slaap, terwijl ze met hun nagels tikken op voorwerpen, door boeken bladeren, met kwasten over een microfoon strijken of zelfs imiteren dat ze je make-up opdoen. De video’s gaan erg langzaam en ogen daarom slaapverwekkend. Je zou denken dat dat de bedoeling is, maar het is eigenlijk de ‘trigger’ in de hersenen waar mensen ontspannen van worden.

Tintelingen

Het fenomeen wordt door sommigen als een ‘hersenorgasme’ beschreven. Maar het heeft helemaal niks te maken met seks. Nee, de tintelingen zorgen voor een mysterieuze ontspanning in de hersenen. Die kan variëren van een ontspannen gevoel tot een golf tintelingen die vanaf de hersenen tot in de ruggenwervel gaan.

Verband met synesthesie

Een onderzoek uit 2015 suggereerde al dat er een causaal verband is tussen ASMR en synesthesie; een bepaalde ervaring (fluisteren) roept een andere ervaring op (tintelingen). Voor sceptische mensen: het is dus echt een ding. Hoe groot de groep is die wel tintelingen krijgt bij de fluistervideo’s, is niet bekend. Er zijn namelijk ook een boel mensen die er juist de kriebels van krijgen. Slapen? Welnee. Zenuwachtig, eerder.

ASMR-brein

Dat komt omdat de hersenen van een ASMR-brein anders werkt dan andere. Wetenschapper Stephen Smith van de University of Winnipeg deed onderzoek en deed deze conclusie dankzij een MRI-scan. Bij een gemiddeld persoon is zijn verschillende hersengebieden tegelijk actief tijdens ontspanning, als een soort netwerk. Bij een ASMR-brein zijn óók de hersengebieden actief waar zicht, zintuigelijke informatie en beweging wordt geregeld tijdens ontspanning.

Er staan op het internet talloze video’s, zoals onderstaande. Maar het is belangrijk om er rustig voor te zitten en je er in te verdiepen. Overigens bestaat een test waardoor je kunt ontdekken of je gevoelig bent voor ASMR.

