Verschillende Europese landen hebben de vaccinaties met AstraZeneca tijdelijk on hold gezet, tot er een extra onderzoek is afgerond. Deze beslissing is uit voorzorg genomen, nadat er bij enkele gevaccineerden bloedproppen werden geconstateerd. Nederland gaat wél door met prikken. Moet je je zorgen maken? Is het vaccin van AstraZeneca wel veilig?

Het Deense RIVM besloot als eerste om de vaccinaties met AstraZeneca twee weken op te schorten. Bij enkele mensen zouden bloedproppen (trombose) gevonden zijn na een prik. Om dat te kaderen: donderdag meldde het Europese geneesmiddelenbureau EMA dat het dertig meldingen van trombose ontving op vijf miljoen AstraZeneca-prikken in Europa.

Situatie Nederland

In Nederland is er tot nu toe één melding van vermoedelijke trombose geweest. Het aantal trombosegevallen in de gevaccineerde groep is niet hoger dan wat het normaal zou zijn in de totale bevolking, stelt het EMA. Volgens CBG-voorzitter Ton de Boer krijgen dagelijks ongeveer 47 mensen in Nederland trombose. Je zou hierbij dus moeten nadenken over causaliteit (oorzaak-gevolg): dat iemand na een prik trombose krijgt, betekent niet automatisch dat dit door het vaccin komt. Diegene had de trombose misschien sowieso op dat moment gehad.

Europese landen

Denemarken besloot om even te stoppen met het vaccin tot er een 14-dagen durend onderzoek is afgerond. Noorwegen volgt dat voorbeeld. Ook Italië last een pauze in, maar zegt daarbij dat het enkel een voorzorgsmaatregel is en benadrukt dat er geen samenhang is gevonden tussen bepaalde bijwerkingen en het AstraZeneca-vaccin.

‘Zeer onwaarschijnlijk’

CBG-voorzitter Ton de Boer vertelt aan NOS: “Er is geen duidelijk biologisch mechanisme dat zou verklaren hoe de vaccins bloedstolsels kunnen veroorzaken”, zegt De Boer. “Dat is anders dan bijvoorbeeld bij de anticonceptiepil. We weten dat die de hoeveelheid eiwitten verhoogt die voor bloedstolling zorgen.”