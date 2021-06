AstraZeneca-weigeraars kunnen tóch nog een ander vaccin krijgen

De Britse premier Boris Johnson (56) is afgelopen zaterdag stiekem getrouwd met de 23 jaar jongere Carrie Symonds (33). Je zou denken dat de jurk van de vrouw van de premier wel wat geld mag kosten, maar niets blijkt minder waar.

Carrie huurde haar ivoorkleurige trouwjurk voor slechts € 50,-.

Something borrowed

Boris en Carrie stapten zaterdag in het geheim in het huwelijksbootje. Ze wisselden in de Londense Westminster Kathedraal voor het oog van slechts dertig gasten hun geloften uit. Het is ook voor het eerst in 199 jaar dat een Brits premier tijdens zijn ambtsperiode in het huwelijk treedt.

Al jarenlang dragen bruiden op hun trouwdag traditiegetrouw iets ouds, iets nieuws, iets geleend en iets blauws. Deze traditie heeft Carrie Symonds heel strikt genomen, want blijkbaar heeft ze duizenden euro’s gespaard door haar trouwjurk te huren.

Kanten details