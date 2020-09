Atrofische vaginitis is de onbekende overgangsklacht die tot pijnlijke seks kan leiden

Dat de overgang je lichaam ontregelt, hoeven we je vast niet meer te vertellen. Maar kende jij de aandoening atrofische vaginitis ook al? Zo’n 45 procent van de vrouwen heeft er tijdens en na de overgang last van, zonder de naam te weten.

De aandoening atrofische vaginitis, ook wel vaginale atrofie genoemd, kan ervoor zorgen dat vaginawanden en gebieden daaromheen ontstoken raken en daarom droger, dunner en minder elastisch worden. Dat kan zorgen voor pijn tijdens de seks en de kans op schimmelinfecties of blaasontstekingen vergroten.

Advertentie

Verminderde oestrogeenproductie

De vaginale aandoening is het gevolg van lagere oestrogeenspiegels in de eierstokken. Oestrogeen is onder andere verantwoordelijk voor de seksuele opwinding, je stemming, de gezondheid van botten en de huid en het ondersteunt weefsels. Hoe meer de oestrogeenproductie afneemt, hoe erger de klachten worden.

Eerste symptomen

De klachten kunnen in de jaren voorafgaand aan de menopauze al ontstaan, of pas meerdere jaren erna. Het begint vaak bij een afwijkende afscheiding en vaginale droogheid, pas later stadium ontstaat meestal de (extreem) droge huid rondom de vagina die jeukt, pijn doet en ontstoken raakt. Ook kun je tijdens de seks bloed verliezen door scheurtjes in de vaginawand.

Echter kan atrofische vaginitis op elke mogelijke leeftijd verschijnen. Naast de menopauze, kan het ook veroorzaakt worden door de anticonceptiepil, chemotherapie, diabetes, vaginale schimmelinfecties of een depressie.

Voorkomen of genezen

Gelukkig zijn verschillende behandelmogelijkheden voor de meestal chronische aandoening. Mochten de klachten ernstig zijn, dan is het mogelijk dat de arts een speciale crème met oestrogeen of vaginale oestrogeentabletten voorschrijft. Ook kun je zelf een paar dingen doen om de symptomen te verminderen: vermijd geparfumeerde producten, blijf gehydrateerd, beweeg genoeg, rook niet en gebruik glijmiddel tijdens de seks.

De klachten van een schimmelinfectie lijken in sommige gevallen op die van atrofische vaginitis. Heb je jeuk, meer afscheiding dan normaal of een branderig gevoel? Dan heb je misschien een vaginale schimmelinfectie. Dokter Rutger weet gelukkig precies wat je wel en juist niet moet doen als je hier last van hebt:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Margriet. Beeld: iStock