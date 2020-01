Australië helpen? Zo doneer je op een makkelijke manier vanuit Nederland

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: in Australië vindt op dit moment een enorme ramp plaats. Een groot deel van het land gaat in vlammen op.

Volgens de NOS zijn er al zeker 23 mensen en een half miljard dieren omgekomen bij deze vreselijke branden. Honderden huizen zijn afgebrand en miljoenen hectares bos zijn verwoest. Door de extreme droogtes en de langdurige hitte (temperaturen van rond de 50 graden) is het voor de brandweer ontzettend moeilijk om het vuur onder controle te krijgen. Het is daarom niet bekend hoelang deze ellende nog doorgaat en hoeveel slachtoffers er nog zullen vallen.

Steentje bijdragen

Er gaan veel heftige beelden van de brand het internet over. Denk jij bij het zien van deze beelden ook direct ‘ik wil helpen!’? Vanuit Nederland kun je je steentje het beste bijdragen door te doneren. Er zijn veel websites waarop je een donatie kunt doen, maar dit werkt niet allemaal even makkelijk. Op veel buitenlandse sites kun je bijvoorbeeld alleen doneren als je een creditcard of een account op PayPal hebt.

Doneren via iDeal

Als je geen creditcard of PayPal account hebt en liever gewoon via iDeal wil doneren, dan kan dat bij IFAW, International fund for animal welfare. Deze organisatie doet er alles aan om de wilde dieren te redden van de bosbranden. Je kunt een eenmalig bedrag naar keuze doneren of een maandelijkse bijdrage leveren.

Internationale initiatieven

Als betalen met creditcard of via PayPal voor jou geen probleem is, dan kun je een donatie doen via onderstaande buitenlandse websites:

Het Wereld Natuur Fonds zet zich in voor de bescherming van koala’s.

Ook de Australische dierenorganisatie WIRES zet zich in voor de wilde dieren die getroffen worden door de brand.

De NSW rural fire service heeft een donatieportaal in het leven geroepen om brandweerlieden te compenseren. Er zijn namelijk veel vrijwillige brandweerlieden die al meer dan 100 dagen zonder enige vorm van compensatie aan het strijden zijn tegen de bosbranden.

Het Australische Rode Kruis is er voor de duizenden mensen die gewond zijn geraakt door de bosbranden.

Dierenorganisatie RSPCA zet zich in om huisdieren en vee te beschermen tegen de branden.

Crowdfunding

Daarnaast kun je via GoFundMe.com en Doneeractie.nl op zoek gaan naar kleinere initiatieven. Ook kun je via deze pagina’s zelf inzamelingsacties starten. Op Facebook zijn er ook veel grote inzamelingsacties te vinden, zoals deze voor The trustee for NSW rural fire service & brigades donation fund opgericht door comedian Celeste Barber.

Bronnen: NOS, Women's Health, IFAW.