Automobilisten in Vlaanderen krijgen naast blaastest ook ‘slaaptest’

Dat dronken automobilisten een gevaar op de weg zijn, hoeven we je natuurlijk niet te vertellen. Maar wist je dat slaperige automobilisten minstens net zo gevaarlijk zijn? Daarom gaan ze in Vlaanderen in de maand december niet alleen een blaastest afnemen tijdens verkeerscontroles, maar ook een zogeheten ‘slaaptest’.

Waar de blaastest wordt afgenomen door de politie, zal de slaaptest worden afgenomen door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Melatonine

Automobilisten zijn echter niet verplicht om mee te werken aan zo’n slaaponderzoek en de test is anoniem, wat betekent dat de politie niet meekijkt. De slaaptest bestaat onder andere uit de speekseltest. Dit speeksel wordt in een laboratorium in Nederland onderzocht op melatonine, een hormoon dat ons kan vertellen wanneer we eigenlijk zouden moeten slapen.

Vergelijking met alcohol

De slaaptesten worden niet voor niks afgenomen: vermoeide bestuurders zijn namelijk een groot gevaar op de weg, zo vertelt slaapexpert Marijke Gordijn. Als je 4 uur nadat je normaal naar bed gaat in de auto stapt, rijd je namelijk even slecht als wanneer je 05, promille alcohol in je bloed hebt.

Onderschat

Naast de speekseltest krijgen automobilisten ook een vragenlijst voorgelegd met vragen over slapen en vermoeidheid. Hiermee hopen de onderzoekers erachter te komen of automobilisten bijvoorbeeld denken dat ze niet moe zijn, maar dat eigenlijk wel zijn. De impact van ons vermoeidheid op ons rijgedrag wordt volgens Gordijn vaak onderschat.

De resultaten van het onderzoek worden in februari verwacht en zullen een onderdeel worden van een nieuwe campagne van de VSV.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock