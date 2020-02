Waarom je ’s avonds beter naar de tv dan naar je smartphone kunt kijken

Voor een goede nachtrust is het belangrijk dat je vlak voor het slapengaan niet meer op je mobieltje kijkt. Het is dan nog beter voor je ogen om naar de tv te kijken. Waarom is dat?

Voordat we gaan slapen, sturen we vaak nog even een appje, kijken we een film of checken we onze mail. Maar liefst 90% van de mensen tuurt voor het slapengaan nog naar zijn of haar computer, televisie of telefoon, terwijl die lichtgevende schermen een negatieve invloed hebben op je slaap. Ze verstoren namelijk je biologische klok.

Ritme

Onze biologische klok zorgt ervoor dat we moe zijn wanneer we gaan slapen en weer wakker worden als het tijd is om op te staan. Maar je biologische klok doet er niet precies 24 uur over, maar doordat de aarde wel in 24 uur om z’n as draait, kan je ritme verstoord worden. Daarom is licht heel belangrijk. Licht zorgt ervoor dat je wakker wordt of blijft. Zo blijf je het juiste ritme houden.

Slaappatroon

Maar door ’s avonds voor het slapengaan nog naar een scherm te kijken, breng je je biologische klok in de war. Door het oplichtende effect van je mobiele telefoon denkt je klok dat het dag is, terwijl je juist moet gaan slapen. Hierdoor kan het sturen van dat appje of checken van je mail invloed hebben op je nachtrust. Het is daarom slim om je mobiel een uur voor je gaat slapen al weg te leggen. Zo loop je niet het risico dat je slaappatroon wordt verstoord.

Afstand

Niet alle beeldschermen zijn even slecht. Veel mensen kijken ’s avonds een paar uur televisie, maar dit is gelukkig een stuk minder erg. Dit licht is namelijk minder intens en de televisie staat bij de meeste mensen op een redelijke afstand. Je telefoon houd je daarentegen veel dichterbij en heeft dus veel meer impact op je biologische klok.

Met dít simpele trucje op je smartphone krijgen je ogen veel meer rust:

Bron: AD.