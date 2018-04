Ben jij een avondmens? Dat is slecht nieuws voor je gezondheid

Leef jij ’s avonds helemaal op? Dat kan op verschillende momenten in je voordeel werken. Maar uit onderzoek blijkt nu dat het ook nadelen voor je gezondheid heeft om een avondmens te zijn.

Uit Brits-Amerikaans onderzoek van de Northwestern University Feinberg van Chicago en de Universiteit van Surrey blijkt namelijk dat avondmensen een hoger risico hebben om jong te overlijden. Aan dat onderzoek deden bijna een half miljoen Britten mee.

Gezondheidsproblemen

Volgens de onderzoekers is de kans om jong te overlijden voor avondmensen 10% hoger dan voor ochtendmensen. En dat heeft nog niet eens iets te maken met verwachte gezondheidsproblemen door het drinken van alcohol in de avond. Daar zijn deze resultaten namelijk al op gecorrigeerd.

Maatschappij

Wat is dan de verklaring? Nou, onze maatschappij is ingesteld op ochtendmensen en niet op avondmensen. We moeten allemaal ’s ochtends aan het werk, ook al geeft ons lichaam het signaal dat we beter nog even kunnen blijven liggen. Maar ons bioritme kan niet mee veranderen. Eens een avondmens, altijd een avondmens.

Volgens de onderzoekers zou het dus echt beter zijn om avondmensen later te laten beginnen met werken. Maar toch raadt hij avondmensen wel aan om het te blijven proberen: probeer voortaan zo vroeg mogelijk te gaan slapen, zodat je de volgende dag toch fris opstaat. Dat is een stuk beter voor je gezondheid, want zo’n maatschappij verandert natuurlijk niet zomaar.



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.