Als je je kindje(s) naar bed brengt, dan doe je dat natuurlijk met alle liefde en aandacht. Even lezen, knuffelen en nog kort de dag bespreken.

Maar steeds meer jongere ouders vergeten een belangrijk ‘momentje’, dat eigenlijk wel hoort in het avondritueel van kinderen.

Kalmpjes

Iets wat we vroeger veel vaker deden maar nu veel minder is namelijk het zingen van liedjes voor het slapengaan. We slaan het steeds vaker over en denken dat een boekje lezen of liefkozend praten tegen ons kroost hetzelfde effect heeft. Maar dat is niet zo, zo blijkt uit onderzoek. Zeker baby’s hebben veel aan een liedje gezongen door papa of mama: ze blijven er twee keer zo lang rustig van dan wanneer hun ouders ‘gewoon tegen hen praten’.

Daarnaast is door andere wetenschappers ontdekt dat kinderen die vaak liedjes te horen krijgen voor het slapengaan later in hun leven minder emotionele problemen hebben en het zelfs beter doen op school. Dat hangt uiteraard van veel meer factoren af dan van een simpel liedje horen, maar het geeft duidelijk het aanleren van eerste sociale vaardigheden een boost. En die kleine boost kan op den duur meer effect hebben dan je denkt. Het hoeft volgens experts maar drie tot vijf minuten te duren, dat zingen. Slaap kindje slaap, dan maar, vanavond?

