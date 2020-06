Baaldag? Zo verbeter je je humeur in een paar minuten

Met een goed humeur lijkt alles beter te gaan. Heerlijk, maar hoe kom je in een goede stemming op een baaldag?

Het zijn vaak de kleine dingen, dat bewijst ook dit onderzoek maar weer.

Kleine inspanningen

Het doen van kleine bewegingen en inspanningen gedurende de dag maken al een groot verschil voor een beter humeur. Dr. Jacob Meyer heeft in het onderzoek gekeken naar de effecten van het vervangen van sedentaire tijd (de tijd waarin ons energieverbruik niet boven het rustmetabolisme uitkomt, dus bijvoorbeeld wanneer we zitten) in tijd waarin de personen een andere activiteit deden.

Na 10 dagen 423 mensen te hebben onderzocht die een speciale armband droegen om hun energieverbruik te meten, bleek dat de mensen die sedentair gedrag vervingen door lichte activiteit, een beter humeur kregen en daarbij de algehele stemming verbeterde. En ja, ook waarbij zitten werd vervangen door slapen. Zelfs na een jaar voelde deze groep zich nog beter.

Niet zitten, maar staan

Elke dag zwoegen in de sportschool voor een beter humeur is dus echt niet nodig – mits je je hier zelf goed bij voelt natuurlijk. Maar ben je nu niet zon fanatieke sporter, dan is elke lichte activiteit waarbij je niet zit al beter voor je humeur. Kies tijdens je pauze dus eens voor een wandeling, of probeer je werk, wanneer dat kan, staand te doen.

In deze video legt diëtiste Wendy van Walrabenstein aan ons uit wat nu echt de gezondste leefstijl is en hoe we het beste kunnen zorgen voor ons lichaam. Want we willen toch allemaal fit en blij oud worden?

Bron: AJMP. Beeld: iStock